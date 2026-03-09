«Λιώνει» ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον γιο του, Πάρη: Είναι το αυτοκολλητάκι μου

Στιγμές πατρικής τρυφερότητας μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram. Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός αποκάλυψε καθημερινές στιγμές με τον γιο του, Πάρη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου «ανέβασε» τη Δευτέρα (09.03.2026) στο Instagram βίντεο με τον γιο του να κοιμάται στην αγκαλιά του.

«Πλέον είναι το αυτοκολλητάκι μου», αναφέρει για το παιδί που απέκτησε όταν είχε σχέση με την Ιωάννα Τούνη.

Σε επόμενη ανάρτηση ο ίδιος δείχνει το «banana bread» που ετοίμασαν στην κουζίνα του σπιτιού.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές του δηλώσεις:

«Για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα ότι είμαστε σαν συνοδευτικό. Δεν είμαστε συνοδευτικό. Είμαστε κι εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και για το παιδί».

«Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας, ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα και δεν παίζει και τόσο ρόλο», είχε πει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.