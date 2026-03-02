Λίτσα Πατέρα: «Η Ελένη Μενεγάκη είναι το βαρύ πυροβολικό, η γοητεία της είναι το κάτι άλλο»

«Μακάρι να έρθει στον ΑΝΤ1 η Ελένη Μενεγάκη» ανέφερε μεταξύ άλλων η Λίτσα Πατέρα.

Στην εκπομπή “Buongiorno” του Mega και τη Βασιλική Μπασιούρη παραχώρησε δηλώσεις η Λίτσα Πατέρα. Η γνωστή αστρολόγος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την Ελένη Μενεγάκη.

«Είμαι πολύ καλά, τηρουμένων των αναλογιών», είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα.

Η Λίτσα Πατέρα είπε στη συνέχεια: «Αυτό που κάνω το αγαπώ πάρα πολύ και μ’ αρέσει, γιατί μπορώ να δώσω στον κόσμο κάτι παραπάνω. Δεν έχω καμία προσφορά να είμαι σε κάποια εκπομπή του χρόνου. Είναι μία συνήθεια το τηλεοπτικό κομμάτι».

Για την Ελένη Μενεγάκη, η Λίτσα Πατέρα απάντησε: «Μακάρι να έρθει στον ΑΝΤ1 η Ελένη μας, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό νομίζω. Η γοητεία της είναι το κάτι άλλο σίγουρα. Λείπει τηλεοπτικά. Έχει μία γοητεία, είτε σου αρέσουν αυτά που λέει, είτε δεν σου αρέσουν, να κάτσεις να τη βλέπεις. Είναι μεγάλη ιστορία».