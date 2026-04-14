Λονδίνο: Ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια των Massive Attack, συνελήφθη σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη

Πάνω από 500 ήταν οι συλλήψεις διαδηλωτών, σε συγκέντρωση της οργάνωσης «Palestine Action» στο Λονδίνο. Ο τραγουδιστής των Massive Attack, Ρόμπερτ Ντελ Νάγια, συνελήφθη ως ύποπτος για υποστήριξη στην οργάνωση, μετά τη συμμετοχή του σε μαζική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης, στο κεντρικό Λονδίνο το Σάββατο (11.04.2026).

Ο Ντελ Νάγια, γνωστός και ως 3D, ήταν ανάμεσα σε εκατοντάδες διαδηλωτές για την Παλαιστίνη στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε «Αντιτίθεμαι στη Γενοκτονία, Υποστηρίζω την Palestine Action».

Σε βίντεο από τη σύλληψή του, ο Ντελ Νάγια φαίνεται να τον πλησιάζουν αστυνομικοί που του λένε ότι συλλαμβάνεται, πριν τον απομακρύνουν από τη διαμαρτυρία, ενώ άλλοι διαδηλωτές ζητωκραυγάζουν και χειροκροτούν.

Καθώς τον μεταφέρουν, ακούγεται ένας άνδρας να ρωτάει τον Ντελ Νάγια: «Μπορείτε να μας πείτε γιατί συλλαμβάνεστε σήμερα;» Ο μουσικός απάντησε: «Συλλαμβάνομαι παράνομα».

Πριν από τη σύλληψή του, ο Ρόμπερτ Ντελ Νάγια δήλωσε στον Press Association ότι ήθελε να παραστεί στη διαμαρτυρία παρά τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια πιθανή σύλληψη στην μουσική του καριέρα. «Ως μουσικός, προφανώς, υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το πώς μπορεί να μην μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και να πάρουμε βίζες», είπε.

«Αλλά σκέφτηκα ότι “αυτό είναι γελοίο” και μετά η αστυνομία έκανε αυτή την αναστροφή για να συλλάβει ξανά ανθρώπους, σκέφτηκα ότι αυτό είναι ακόμη πιο γελοίο. Έτσι, θα κρατήσω μια πινακίδα σήμερα.

«Αν συλληφθώ, νιώθω πολύ σίγουρος ότι αν σταθώ στο δικαστήριο με τη σωστή καθοδήγηση και πω: “Αυτή ήταν μια παράνομη σύλληψη και, ως εκ τούτου, δεν την αποδέχομαι”».

Robert Del Naja of Massive Attack was arrested during Saturday’s protest in Trafalgar Square, where police arrested 523 people over support for Palestine Action. The protest, organised by Defend Our Juries, comes as the legal battle over the group’s proscribed status continues. https://t.co/njH0qrNtF5 pic.twitter.com/b1Jmw6WZo5 — Matt Capon (@MattLCapon) April 13, 2026

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι ενέργειες της Palestine Action ήταν εξαιρετικά πατριωτικές επειδή προστάτευαν ουσιαστικά τη χώρα μας από την εμπλοκή σε σοβαρά εγκλήματα πολέμου και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πόσο πιο πατριωτικός μπορείς να είσαι από αυτό;»

Οι Massive Attack πρόκειται να ξεκινήσουν μια καλοκαιρινή περιοδεία στην Ευρώπη από τις 26 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου, ξεκινώντας από το Ελσίνκι της Φινλανδίας και στη συνέχεια εμφανιζόμενοι στο Ρέτβικ της Σουηδίας, στην Κοπεγχάγη της Δανίας, στο Βερολίνο της Γερμανίας και στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Το αγγλικό trip-hop συγκρότημα σχηματίστηκε στο Μπρίστολ το 1988 από τους Del Naja, Grant “Daddy G” Marshall, Adrian “Tricky” Thaws και Andrew “Mushroom” Vowles. Από το 2025, το συγκρότημα αποτελείται μόνο από τους Del Naja και Marshall.

Περισσότερα από 500 άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο στο πλαίσιο της πρώτης μαζικής διαδήλωσης κατά της απαγόρευσης της Δράσης για την Παλαιστίνη, από τότε που η απαγόρευση της ομάδας κρίθηκε παράνομη από το ανώτατο δικαστήριο τον Φεβρουάριο.

Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ανέφερε ότι η απαγόρευση της ομάδας άμεσης δράσης από την κυβέρνηση ήταν «δυσανάλογη και παράνομη» και ότι οι περισσότερες από τις δραστηριότητές τους δεν είχαν φτάσει στο επίπεδο, την κλίμακα και την επιμονή που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τρομοκρατία.