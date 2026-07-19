Λορέντζο Καριέρε: Οι δύο σπάνιες φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα αδέρφια του – Ράκος η Έλενα Κατραβά

Ένα 24ωρο μετά την κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, τα δύο αδέρφια του δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Είναι στιγμές από τη ζωή του καλλιτέχνη, σε δύο διαφορετικές περιόδους. Από την παιδική ηλικία του και από την εποχή της εφηβείας του, λίγο πριν «συστηθεί» στο κοινό. Ο θάνατός του, στα 51 του χρόνια, έχει συντρίψει τους δικούς του ανθρώπους. Η σύζυγός του Έλενα Κατραβά και τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει μαζί του, παραμένουν συντετριμμένοι.

Άνθρωπος χαμηλών τόνων ο Λορέντζο Καριέρε. Αφοσιωμένος στην οικογένεια που δημιούργησε με την Έλενα Κατραβά. Πάντα κοντά στα δύο αδέρφια του, που και εκείνα προσπαθούν να διαχειριστούν τον πόνο της απώλειας. Η Λιάνα και ο Γιώργος Καριέρε του στάθηκαν μέχρι το τέλος. Η μάχη του 51χρονου όμως, έγινε άνιση από κάποιο σημείο και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρώτη εικόνα, ο Λορέντζο Καριέρε ποζάρει σε νεαρή ηλικία, με το βλέμμα στραμμένο στον φακό. Στη δεύτερη φωτογραφία, από την παιδική ηλικία του, έχει στην αγκαλιά του τον μικρότερο αδελφό του, Γιώργο Καριέρε, σε μια εικόνα γεμάτη τρυφερότητα.

Η Λιάνα αναδημοσίευσε και το συγκινητικό μήνυμα του αδελφού της Γιώργου, ο οποίος έγραψε πάνω στη φωτογραφία: «Καλό ταξίδι bro μου», συνοδεύοντάς το με λευκές καρδιές και ένα περιστέρι. Ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας το τελευταίο διάστημα, το οποίο κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα την κατάσταση να γνωρίζουν μόνο άτομα από το πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ήταν στενοί συγγενείς και φίλοι του. Άνθρωποι που τον έζησαν επί σειρά ετών και έχουν μόνο καλά να θυμούνται για την ποιότητα και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Η Έλενα Κατραβά, φανερά αδυνατισμένη και καταβεβλημένη, μιλούσε με όλο τον κόσμο και έπεφτε στην αγκαλιά όλων των φίλων που πήγαν για να τη συλλυπηθούν. Στήριξε τον σύζυγό της, στην πιο δύσκολη μάχη που έδωσε το τελευταίο διάστημα. Στάθηκε βράχος δίπλα του και προσευχόταν για ένα θαύμα που δυστυχώς δεν έγινε.