Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη Μύκονο χωρίς την Ρία Ελληνίδου – Η ερώτηση για ενδεχόμενη πρόταση γάμου

Η Μύκονος γεμίζει ασφυκτικά στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισε να επισκεφθεί το νησί για ακόμα μια φορά. Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε στα Ματογιάννια με την παρέα του, χωρίς την Ρία Ελληνίδου. Όπως είπε, μπορεί να έφτασε μόνος, όμως πολύ σύντομα θα βρεθεί κοντά του και η τραγουδίστρια.

Η Ρία Ελληνίδου θα δώσει συναυλία στη Μύκονο, την Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026 και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτασε πρώτος. Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV Νίκος Κουρούμαλος τον συνάντησε σε μπαρ στα Ματογιάννια όπου ο επιχειρηματίας βρέθηκε για να διασκεδάσει μαζί με την Κατερίνα Τοπούζογλου και μερικούς ακόμη φίλους.

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O Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε ότι γνωρίζει όλα τα τραγούδια της Ρίας Ελληνίδου, μίλησε για το μέλλον της ελληνικής τηλεόρασης ενώ απάντησε και στο ερώτημα αν θα παντρευτεί την αγαπημένη του στην Μύκονο που έχει πολλές εκκλησίες. Σε ερώτηση για ενδεχόμενη πρόταση γάμου το επόμενο διάστημα απέφυγε να επεκταθεί.

Επισήμως δεν έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη φημολογούμενη σχέση τους. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου έχουν αποφασίσει να μην κρύβονται αλλά και να μην επικεντρώνονται στα προσωπικά τους. Προτιμούν να απασχολούν για άλλους λόγους.