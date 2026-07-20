Kira May Cry: «Συνέβησαν αρκετά δύσκολα περιστατικά, που µε ανάγκασαν να γνωρίσω καλύτερα τον Μανώλη»

«Με τη βοήθεια των ανθρώπων µου, της ψυχοθεραπείας και πολλής δουλειάς µε τον εαυτό µου, κατάφερα να σταθώ ξανά στα πόδια µου» ανέφερε ο τραγουδιστής Kira May Cry.

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε ο Kira May Cry, κατά κόσμον Μανώλης Αγγελόπουλος, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κατάθλιψη που βίωσε. «Συνέβησαν αρκετά δύσκολα περιστατικά, που µε ανάγκασαν να γνωρίσω καλύτερα τον Μανώλη, ώστε να µπορέσει να γεννηθεί ο Kira May Cry», είπε αρχικά ο νεαρός τραγουδιστής.

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Ο Kira May Cry πρόσθεσε στη συνέχεια: «Με τη βοήθεια των ανθρώπων µου, της ψυχοθεραπείας και πολλής δουλειάς µε τον εαυτό µου, κατάφερα να σταθώ ξανά στα πόδια µου. Σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι πραγματικά χαρούμενος. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά είµαι µαχητής. Μαθαίνω, προσαρµόζοµαι και εξελίσσομαι. ∆εν αφήνω τίποτα να µε λυγίσει».

Πώς τα κατάφερες;

∆εν θεωρώ ότι τα έχω καταφέρει ακόµη. Μπορεί για κάποιους να ζω ήδη το όνειρό τους, αλλά για µένα αυτό είναι µόνο η αρχή. Έχω πολύ δρόµο µπροστά µου. Με σκληρή δουλειά και πίστη θα φτάσω εκεί όπου ονειρεύοµαι. ∆εν έχω ταβάνι. Κάθε στόχος που πετυχαίνω γίνεται η αφετηρία για τον επόµενο.

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Θα τραγουδούσες ποτέ λαϊκά;

Ποτέ µη λες «ποτέ». Αυτήν τη στιγµή δεν είναι στα άµεσα σχέδιά µου, αλλά δεν αποκλείω τίποτα.

Πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε λίγα χρόνια;

Eκεί όπου είµαι και τώρα, µέσα στο στούντιο. Το µόνο που εύχοµαι είναι να έχουµε υγεία εγώ και οι άνθρωποί µου, ώστε να συνεχίσω να δηµιουργώ και να εκφράζοµαι. Θέλω ο κόσµος που ακούει τη µουσική µου να µπορεί να βρίσκει δύναµη µέσα από αυτήν και, αν µπορώ, να γίνοµαι η φωνή του.