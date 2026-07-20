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Kira May Cry: «Συνέβησαν αρκετά δύσκολα περιστατικά, που µε ανάγκασαν να γνωρίσω καλύτερα τον Μανώλη»

Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά είµαι µαχητής» λέει ο Kira May Cry, κατά κόσμον Μανώλης Αγγελόπουλος
Kira May Cry
Ο Kira May Cry σε τηλεοπτική του συνέντευξη
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«Με τη βοήθεια των ανθρώπων µου, της ψυχοθεραπείας και πολλής δουλειάς µε τον εαυτό µου, κατάφερα να σταθώ ξανά στα πόδια µου» ανέφερε ο τραγουδιστής Kira May Cry.

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη παραχώρησε ο Kira May Cry, κατά κόσμον Μανώλης Αγγελόπουλος, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κατάθλιψη που βίωσε. «Συνέβησαν αρκετά δύσκολα περιστατικά, που µε ανάγκασαν να γνωρίσω καλύτερα τον Μανώλη, ώστε να µπορέσει να γεννηθεί ο Kira May Cry», είπε αρχικά ο νεαρός τραγουδιστής.

Ο Kira May Cry πρόσθεσε στη συνέχεια: «Με τη βοήθεια των ανθρώπων µου, της ψυχοθεραπείας και πολλής δουλειάς µε τον εαυτό µου, κατάφερα να σταθώ ξανά στα πόδια µου. Σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι πραγματικά χαρούμενος. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά είµαι µαχητής. Μαθαίνω, προσαρµόζοµαι και εξελίσσομαι. ∆εν αφήνω τίποτα να µε λυγίσει».

Πώς τα κατάφερες;

∆εν θεωρώ ότι τα έχω καταφέρει ακόµη. Μπορεί για κάποιους να ζω ήδη το όνειρό τους, αλλά για µένα αυτό είναι µόνο η αρχή. Έχω πολύ δρόµο µπροστά µου. Με σκληρή δουλειά και πίστη θα φτάσω εκεί όπου ονειρεύοµαι. ∆εν έχω ταβάνι. Κάθε στόχος που πετυχαίνω γίνεται η αφετηρία για τον επόµενο.

Θα τραγουδούσες ποτέ λαϊκά;

Ποτέ µη λες «ποτέ». Αυτήν τη στιγµή δεν είναι στα άµεσα σχέδιά µου, αλλά δεν αποκλείω τίποτα.

Πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε λίγα χρόνια;

Eκεί όπου είµαι και τώρα, µέσα στο στούντιο. Το µόνο που εύχοµαι είναι να έχουµε υγεία εγώ και οι άνθρωποί µου, ώστε να συνεχίσω να δηµιουργώ και να εκφράζοµαι. Θέλω ο κόσµος που ακούει τη µουσική µου να µπορεί να βρίσκει δύναµη µέσα από αυτήν και, αν µπορώ, να γίνοµαι η φωνή του.

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