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Ελένη Φουρέιρα και Αλμπέρτο Μποτία πανηγύρισαν τη νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ – Η φωτογραφία του γιου τους

Ελένη Φουρέιρα και Αλμπέρτο Μποτία παρακολούθησαν με τον γιο τους, τον τελικό του Μουντιάλ
Ελένη Φουρέιρα
Ελένη Φουρέιρα / NDP PHOTO
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Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία παρακολούθησαν τον τελικό του Μουντιάλ και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία. Ο σύζυγος της τραγουδίστριας είναι Ισπανός και έτσι όλη η οικογένεια υποστήριζε την ομάδα του Γιαμάλ, του Όλμο και των άλλων αστέρων της.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου τους, Ερμή, ο οποίος πόζαρε φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, ενώ πάνω στην εικόνα έγραψε χαρακτηριστικά: «Campeones», δηλαδή «Πρωταθλητές», συνοδεύοντας το στιγμιότυπο με χειροκροτήματα. Ο Αλμπέρτο Μποτία είχε υπάρξει διεθνής με την Ισπανία, κυρίως με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της χώρας του.

Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού και της Κηφισιάς είχε κληθεί στην Εθνική Ανδρών από τον προπονητή Βιθέντε ντελ Μπόσκε τον Αύγουστο του 2011 για τους αγώνες με τη Χιλή και το Λίχτενσταϊν. Ωστόσο, παρέμεινε στον πάγκο και δεν πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της «Ρόχα».

Το 2016 ο Αλμπέρτο Μποτία γνώρισε την Ελένη Φουρέιρα και το 2021 παντρεύτηκαν. Ο γιος τους, Ερμής, γεννήθηκε το 2023 και ήδη δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα
Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα

Πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια εθεάθη να απολαμβάνει τον ήλιο και τα παιχνίδια στην παραλία, αυτή τη φορά κατά την επίσκεψή τους στην Πάρο.

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