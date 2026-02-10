Μάγδα Λέκκα: Πέθανε η ηθοποιός στα 90 της – Είχε πάρει μέρος στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η Μάγδα Λέκκα έφυγε από τη ζωή στα 90 της χρόνια, μετά από μια καριέρα δεκαετιών στο θέατρο, τον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Η ηθοποιός είχε πάρει μέρος και σε σίριαλ, όπως το «Κωνσταντίνου και Ελένης» που σημείωσε επιτυχία μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Την είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού, γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του. «Αντίο γλυκιά μας Μάγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μαγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιωργου Ζαϊφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλης Ζαϊφίδη.

Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας. Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρόνια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς.

Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γίνονταν και με απέραντη αγάπη για τους νέους… Γι’ αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίμματα ψωμί… Αχ… πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα», έγραψε ο ηθοποιός και βουλευτής.

Η Μάγδα Λέκκα είχε πάρει μέρος σε τηλεοπτικές σειρές, αφήνοντας πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις, για τους ρόλους που ενσάρκωνε.

Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο ήταν οι παραστάσεις «Πόθοι κάτω από τις λεύκες» (2017), «Θείος Βάνιας» (2018) και «Το γήρας – Ένα χορικό».