Μάικλ Σιν και Κάλουμ Σκοτ Χάουελς «ζωντανεύουν» στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου την κόντρα Σαλιέρι – Μότσαρτ

Ο Μάικλ Σιν (Michael Sheen) και ο Κάλουμ Σκοτ Χάουελς (Callum Scott Howells) θα ενσαρκώσουν τους θρυλικούς συνθέτες, Αντόνιο Σαλιέρι και Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ σε μια νέα παραγωγή του αριστουργήματος του Πίτερ Σάφερ (Peter Shaffer), «Αμαντέους». Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη αναβίωση του έργου μετά από περισσότερο από μια δεκαετία ενώ παράλληλα αποτελεί τη σπάνια στιγμή που δύο Ουαλοί ηθοποιοί αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους στην ίδια σκηνή.

Σε σκηνοθεσία του Τζέρεμι Χέριν (Jeremy Herrin), η παραγωγή αποτελεί συνεργασία των εταιρειών Second Half Productions και του Εθνικού Θεάτρου της Ουαλίας. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο New Theatre του Κάρντιφ από τις 9 έως τις 27 Μαρτίου 2027, ενώ στη συνέχεια η παράσταση θα μεταφερθεί στο Noël Coward Theatre στο West End του Λονδίνου για μια περίοδο 16 εβδομάδων, από τις 17 Απριλίου έως τις 7 Αυγούστου 2027.

Η νέα παραγωγή αποτελεί την επιστροφή του Σιν στο West End για πρώτη φορά μετά το «Frost/Nixon» το 2006.

Ο πολυβραβευμένος Ουαλός ηθοποιός έχει μια ιδιαίτερη ιστορία με το εμβληματικό έργο καθώς ερμήνευσε τον ρόλο του Μότσαρτ στο West End και στο Broadway το 1998 και το 1999, ενώ αργότερα πέρασε στην αντίπαλη πλευρά για να ενσαρκώσει τον Σαλιέρι στην Όπερα του Σίδνεϊ το 2022.

«Η επιστροφή μου στο Γουέστ Εντ με το «Amadeus» είναι για μένα η ολοκλήρωση ενός κύκλου» δήλωσε ο Σιν.

«Το να υποδύομαι τον Σαλιέρι απέναντι σε έναν συμπατριώτη μου Ουαλό ως Μότσαρτ, έναν ρόλο που σήμαινε τόσα πολλά για μένα, είναι πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Variety, οι δύο πρωταγωνιστές είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο δράμα του BBC «The Way», το οποίο σκηνοθέτησε ο Σιν.

«Ήθελα να υποδυθώ αυτόν τον ρόλο εδώ και πολύ καιρό, οπότε το να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Τζέρεμι και τον Μάικλ για να ζωντανέψουμε αυτόν τον εξαιρετικό κόσμο, το θεωρώ πραγματικό δώρο» υπογράμμισε ο Χάουελς.

Ο Χέριν αναλαμβάνει τα ηνία της παραγωγής, έχοντας πρόσφατα υπογράψει ένα νέο έργο στο Royal Court, αλλά και τη θεατρική μεταφορά του «The Spy Who Came in From the Cold» η οποία περιοδεύει αυτόν τον καιρό σε διάφορες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.