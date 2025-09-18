Μαίρη Μηλιαρέση: Σκύβει και μου λέει «θες να με παντρευτείς;» με δαχτυλιδάρα

Η Μαίρη Μηλιαρέση έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται τον γάμο με τον αγαπημένο της. Η παρουσιάστρια σε συνέντευξή της στο «Happy Day» και την Όλγα Λαφαζάνη έδειξε ευτυχισμένη και αποκάλυψε πως έγινε η πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαίρη Μηλιαρέση εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «με τον σύντροφο μου υπογράψαμε πρόσφατα σύμφωνο συμβίωσης. Στις ηλικίες που είμαστε, τώρα, αυτά τα πράγματα γίνονται γρήγορα. Δηλαδή δεν περιμένεις να περάσουν πέντε ή οκτώ ή δέκα χρόνια. Σ’ αρέσει, σου κάνει, περνάς καλά, είσαι χαρούμενος, είσαι γεμάτος; Προχωράς στο επόμενο βήμα».

«Η σχέση μας μετράει δυο χρόνια. Σκεφτόμαστε να κάνουμε κι άλλο βήμα και το πιθανότερο είναι να γίνει και σύντομα. Αγαπώ τον θρησκευτικό γάμο αλλά σκεφτόμαστε να κάνουμε έναν πολιτικό λόγω του δήμου και των συνεργατών μου».

«Όταν μου έκανε την πρόταση, είχαμε πάει να φάμε σε ένα αγαπημένο μαγαζάκι στη Γλυφάδα. Στα καλά καθούμενα, εκεί που μιλούσαμε και τρώγαμε, σκύβει και μου λέει “θες να με παντρευτείς;”. Με δαχτυλιδάρα» συμπλήρωσε, με χαμόγελο, η Μαίρη Μηλιαρέση στη νέα της συνέντευξη στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

Η Μαίρη Μηλιαρέση δεν αποκάλυψε κάτι περισσότερο για τον άνθρωπο που έχει μπει στη ζωή της και της έχει δώσει άλλο νόημα, ωστόσο έχει γίνει γνωστό ότι ο σύντροφός της δεν ανήκε στον καλλιτεχνικό χώρο και δεν του αρέσει η προβολή του στα φώτα της δημοσιότητας.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Μαίρη Μηλιαρέση είχε δημοσιοποιήσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία, στην οποία υπογράφει σύμφωνο συμβίωσης με τον αγαπημένο της.