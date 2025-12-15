Μαίρη Συνατσάκη για Ιωάννα Τούνη και Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Υπάρχει ένα παιδί και αυτό πρέπει να προστατευτεί πάνω από όλα

Η Μαίρη Συνατσάκη παρουσίασε σήμερα (15/12/2025) το νέο την ημερολόγιο για το 2026 και εκεί βρέθηκε και η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για να αποσπάσει τις πρώτες της δηλώσεις. Η ίδια μάλιστα μίλησε για διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην ζευγαριού Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Η πρώην παρουσιάστρια, και νυν επιχειρηματίας και Youtuber, Μαίρη Συνατσάκη, μίλησε για την κόρη της, περιγράφοντας με ενθουσιασμό το πώς το παιδί αντιλαμβάνεται πλέον τα Χριστούγεννα και μεγαλώνει. Ακόμα αναφέρθηκε και στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου στην Πάρο, αλλά και στη σχέση των δυο πρώην, Ιωάννα Τούνη και Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που κατάλαβε ότι «στολίζουμε το δέντρο», έχει καταλάβει τον Άγιο Βασίλη, ζήτησε τι θέλει στην τούρτα της… μεγαλώνει απίστευτα. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια ψυχοθεραπείας, δεν νιώθω την ανάγκη να πείσω κανέναν (για το αν είμαι καλή μαμά), ούτε να αποδείξω ποια είμαι έξω από το σπίτι μου» ανέφερε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

Όσον αφορά στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, η ίδια απάντησε: «Όπως είπα και εκεί δίπλα στην Αθηνά που ήμουν, όχι δεν έχω λάβει πρόσκληση. Και επειδή η Αθηνά είπε «είναι όλα ψέματα», κρατάω ό,τι έχει πει η Αθηνά. Το λατρεύω που με ρωτάτε για τις φίλες μου και τις προσωπικές τους ζωές γιατί είμαι έτοιμη να δώσω το ρεπορτάζ κάθε φορά.

Επειδή εγώ δεν έχω παντρευτεί και δεν έχω μπει σε αυτό, στη δική μου σφαίρα δεν υπάρχει πάρα πολύ έντονο το κομμάτι αυτό της γαμήλιας τελετής και ποιος είναι κουμπάρος και η παράνυμφος και τα λοιπά… Αλλά αν μου ζητηθεί, ευχαρίστως».

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που οι γυναίκες δίπλα μου (η Ντορέττα Παπαδημητρίου και η Αθηνά Οικονομάκου) έχουν ανθρώπους που τους αξίζουν. Αυτό με κάνει πιο χαρούμενη από όλα» συμπλήρωσε η Μαίρη Συνατσάκη.

Μάλιστα, η ίδια απάντησε και σε ερωτήσεις για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου λέγοντας ότι: «Για μένα είναι άβολο ακόμα κι αν έχουν ανοίξει οι ίδιοι την πόρτα. Η δημόσια σφαίρα είναι πολύ συγκεκριμένη και υπάρχει και ένα παιδί και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να προστατευτεί πέρα και πάνω από όλα.

Αντιλαμβάνομαι το αίσθημα αδικίας που ο καθένας μπορεί να έχει και θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν ζει και σε μια γυάλα ο μικρός. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι του μιλάνε, ξέρει τι γίνεται. Δεν το κρίνω, ξέρω απλά ότι θα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαι τόσο εξωστρεφής εγώ προσωπικά σε κάτι. Έχει ένα πικρό συναίσθημα όλο αυτό».