Μαίρη Συνατσάκη για Νίκο Μουτσινά και το σύμφωνο συμβίωσης που είχαν υπογράψει: «Πήγαν όλα όπως έπρεπε»

Νίκος Μουτσινάς και Μαίρη Συνατσάκη υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης στις αρχές του 2021, το οποίο κράτησε περίπου ένα χρόνο, καθώς στη συνέχεια το έληξαν. Το σύμφωνο έγινε για τη διαδικασία υιοθεσίας που σκεφτόταν ο ηθοποιός και παρουσιαστής.

Μαίρη Συνατσάκη και Νίκος Μουτσινάς παραμένουν φίλοι και έχουν συχνή επικοινωνία. Έχουν κάνει κατά καιρούς διακοπές μαζί και έχουν δημοσιοποιήσεις εικόνες. Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, σέβεται απόλυτα τον καλλιτέχνη και την διαδρομή του.

«Με το Νίκο βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή του να αποκτήσει παιδί αλλά όλα κύλησαν όπως έπρεπε στη ζωή του. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, πραγματικά έχει κλείσει ο κύκλος. Πραγματικά νομίζω πήγαν όλα όπως έπρεπε», δήλωσε η Μαίρη Συνατσάκη μπροστά στις κάμερες, σε δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day».

«Έχουν περάσει και πολλά χρόνια, έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Η αλήθεια του Νίκου είναι αυτή που εξέφρασε, οπότε όλα πήγαν όπως έπρεπε», πρόσθεσε στη συνέχεια, αναφορικά με το σύμφωνο συμβίωσης που είχαν υπογράψει.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Ανοιχτά της Αννίτας Πάνια στο Open, ο Νίκος Μουτσινάς είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά, λέγοντας πως τότε βρισκόταν στη διαδικάσια που έτρεχε το θέμα.