Η Κατερίνα Καινούργιου γιόρτασε έξω τα γενέθλιά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Ξεχωριστή είναι η φετινή Πρωτομαγιά για την Κατερίνα Καινούργιου, αφού η όμορφη παρουσιάστρια γιορτάζει για πρώτη φορά τα γενέθλιά της όντας μανούλα. Εκείνη και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βιώνουν πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας από τότε που γεννήθηκε το μωράκι τους.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.05.2026) έβαλε ένα συγκινητικό story στο Instagram, τονίζοντας ότι τα φετινά της γενέθλια είναι πολύ διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα, διότι κρατά στην αγκαλιά της τη μονάκριβη κορούλα της. Το ίδιο υπέροχα αισθάνεται και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεσημέρι της Παρασκευής, σύσσωμη η οικογένεια βγήκε έξω για να γιορτάσει τα γενέθλια της λαμπερής οικοδέσποινας της εκπομπής «Super Kατερίνα».

Τότε η Κατερίνα Καινούργιου όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκαν στα social media στιγμιότυπα από την έξοδό τους. Μάλιστα, ο επιχειρηματία πόζαρε κρατώντας την κορούλα τους στην αγκαλιά του.

Όπως είδαμε η παρουσιάστρια έσβησε μια εντυπωσιακή λευκή τούρτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα επάνω της έγραφε «Χρόνια πολλά μαμά».

Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1985 και σήμερα έκλεισε τα 41 της χρόνια.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η Κατερίνα Καινούργιου είχε ένα ξέσπασμα μέσω των social media, δείχνοντας πόσο θυμωμένη είναι εξαιτίας μιας εικόνας που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η οποία υποτίθεται ότι τη δείχνει αγκαλιά με την κόρη της.