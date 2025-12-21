Μάνος Νιφλής: «Βαριέμαι τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» για τη συνεργασία τους στο Open, και σχολίασαν επιπλέον θέματα αλλά και πρόσωπα της επικαιρότητας όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Μάνος Νιφλής μάλιστα αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τα media την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη λέγοντας ότι: «Για την υπόθεση που λένε για τον τραγουδιστή είναι πολύ πιο σοβαρό και είπα ότι βαριέμαι με τον τρόπο που καλύπτεται η υπόθεση του Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«”Εκεί είναι η διαφορά infotainment και ενημέρωσης”. Όταν είσαι σε μια ενημερωτική εκπομπή δεν βγαίνεις με κουίζ. Αν έχεις το στοιχείο, βγαίνεις, το λες, δεν αμφισβητείτε και τελείωσε», είπε ο Μάνος Νιφλής.

Για το ξέσπασμα του Αχιλλέα Μπέου στην εκπομπή Real View και την αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου είπε ότι: «Εδώ δεν μιλάμε για εκπομπή, ούτε ενημερωτική, ούτε ψυχαγωγική, είναι μια πολύ ωραία παρέα που συζητά κοινωνικά θέματα με διαφορετικές προσωπικότητες. Η Σοφία Μουτίδου είναι ηθοποιός και αυτό δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Δεν περιορίζεται στο δημοσιογραφικό πλαίσιο, δεν μπορεί να διαχειριστεί τον καλεσμένος της με τον τρόπο με τον οποίο θα τον διαχειριστεί ένας δημοσιογράφος», είπε ο Μάνος Νιφλής.

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολουκυθάς παρουσιάζουν καθημερινά την πρωινή εκπομπή του Open, Ώρα Ελλάδος.