Μάνος Βουλαρίνος – Νατάσσα Μποφίλιου: «Θύελλα» στα social media για το σχόλιο του δημοσιογράφου σε φωτογραφία της τραγουδίστριας

Ο Μάνος Βουλαρίνος σχολίασε φωτογραφία που δημοσιοποίησε η Νατάσσα Μποφίλιου και πολύ γρήγορα ξεκίνησαν οι αντιδράσεις στα social media. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατηγόρησαν τον παρουσιαστή για «body shaming».

Η Νατάσσα Μποφίλιου ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τις διακοπές στη Φολέγανδρο, φορώντας ένα μπορντό μπικίνι και ο Μάνος Βουλαρίνος πόσταρε το εν λόγω καρέ στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» με το σχόλιο: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής».

Η ατάκα του δημοσιογράφου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες του «Χ» να τον κατηγορούν για body shaming. Μερικά από τα βιτριολικά σχόλια υπεράσπισης προς τη Νατάσα Μποφίλιου ανέφεραν:

«Δεν σου φταίνε τα κιλά της Μποφίλιου, σου φταίει που είναι ένας καθρέφτης των ενοχών σου. Είναι αυτή η φωνή της, όποιας σου έχει μείνει, συνείδησης που ακούς το βράδυ πριν κοιμηθείς. Όσο πιστός κι αν είσαι στα νέα σου καθήκοντα, όσο κι αν εναρμονίζεσαι στις ανάγκες του χουλιγκανικού σου κοινού, των όψιμων φίλων σου, ξέρεις πως έχεις την στόφα του γενίτσαρου».

«Ο Βουλαρινος νομίζει ότι είναι κωμικός αλλά είναι απλά δεξιός τύπος που νομίζει ότι είναι κωμικός».

«Ούτε ακούω Μποφίλιου ούτε την γουστάρω. Αυτό που κάνετε όμως είναι πρόστυχο. Τόσο απλά».

– ποιος προσπάθησε να σε ειρωνευτεί για την εξωτερική σου εμφάνιση;

– ο Βουλαρίνος

– α εντάξει τότε pic.twitter.com/pkPLaG8E6M — Βαγγεληηηηηηηη!! (@eVaN_GiAn) August 24, 2025

Δεν υπάρχουν πιο αξιολύπητοι από όσους σχολιάζουν δημόσια το σώμα άλλων μειωτικά.



Η ίδια η πράξη αρκεί για να σε κατατάξει. Κομπλεξικός ή μικρόψυχος.

Έτσι φαίνεστε. Ούτε αστείοι, ούτε έξυπνοι, ούτε αιχμηροί.



(Μηδενική συμπάθεια στη Μποφίλιου) — (@ParisAlxN) August 24, 2025

«Ο Βουλαρίνος κριτικάρει το σώμα της Μποφίλιου. Ο Βουλαρίνος».

Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής pic.twitter.com/x02ZVxlokQ — Manos Voularinos (@ManosVoularinos) August 23, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάνος Βουλαρίνος μπαίνει στο στόχαστρο για τις επίμαχες δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες έχουν κατά κύριο λόγο ως αποδέκτες καλλιτέχνες και ανθρώπους του Αριστερού πολιτικού χώρου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος – κωμικός σε επικοινωνία με το tlife.gr απάντησε μετά τις αντιδράσεις: «Γ@μώτο είχα ξεχάσει ότι μπορώ να γελάω μόνο με τους άνδρες που σηκώνονται στις μύτες των ποδιών τους για να φαίνονται πιο ψηλοί».