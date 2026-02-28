Lifestyle

Μαρία Αντωνά για Τέμπη: 57 οικογένειες ξυπνούν και κοιμούνται με μια απουσία που δεν συνηθίζεται

«Δεν ξεχνάμε μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη» έγραψε μεταξύ άλλων η Μαρία Αντωνά για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη
Μαρία Αντωνά
Μαρία Αντωνά / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η Μαρία Αντωνά έκανε ανάρτηση για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, ανήμερα της συμπλήρωσης τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια έστειλε το δικό της μήνυμα για δικαιοσύνη και για τον καταλογισμό των ευθυνών.

Σε μαύρο φόντο, με λέξεις που συμπυκνώνουν την περισυλλογή της, η Μαρία Αντωνά έστειλε το δικό της μήνυμα μνήμης, ζητώντας δικαίωση για τις 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη.

«Σαν σήμερα, πριν τρία χρόνια. 57 άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ σπίτι… Κι όσο η ζωή συνεχίζεται για όλους εμάς, υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν για πάντα σε εκείνη τη στιγμή. 57 οικογένειες που ξυπνούν και κοιμούνται με μια απουσία που δεν συνηθίζεται. Με μια καρέκλα άδεια. Με ένα τηλέφωνο που δεν θα ξαναχτυπήσει.

Με έναν πόνο ψυχής που δεν περιγράφεται, μόνο κουβαλιέται. Η απώλεια δεν είναι μια είδηση που περνά. Είναι σιωπή. Είναι βάρος στο στήθος κάθε πρωί. Είναι η απουσία που φωνάζει πιο δυνατά από κάθε παρουσία. Δεν ξεχνάμε. Μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη» έγραψε η Μαρία Αντωνά στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά
Η ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά

Η σημερινή επέτειος αποτελεί μια στιγμή μνήμης και σιωπής για ολόκληρη τη χώρα, με δεκάδες αναρτήσεις στα social media να υπενθυμίζουν πως, όσο κι αν ο χρόνος περνά, ο πόνος για τα Τέμπη δεν σβήνει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
65
58
53
52
46
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo