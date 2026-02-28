Μαρία Αντωνά για Τέμπη: 57 οικογένειες ξυπνούν και κοιμούνται με μια απουσία που δεν συνηθίζεται

Η Μαρία Αντωνά έκανε ανάρτηση για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, ανήμερα της συμπλήρωσης τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια έστειλε το δικό της μήνυμα για δικαιοσύνη και για τον καταλογισμό των ευθυνών.

Σε μαύρο φόντο, με λέξεις που συμπυκνώνουν την περισυλλογή της, η Μαρία Αντωνά έστειλε το δικό της μήνυμα μνήμης, ζητώντας δικαίωση για τις 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη.

«Σαν σήμερα, πριν τρία χρόνια. 57 άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ σπίτι… Κι όσο η ζωή συνεχίζεται για όλους εμάς, υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν για πάντα σε εκείνη τη στιγμή. 57 οικογένειες που ξυπνούν και κοιμούνται με μια απουσία που δεν συνηθίζεται. Με μια καρέκλα άδεια. Με ένα τηλέφωνο που δεν θα ξαναχτυπήσει.

Με έναν πόνο ψυχής που δεν περιγράφεται, μόνο κουβαλιέται. Η απώλεια δεν είναι μια είδηση που περνά. Είναι σιωπή. Είναι βάρος στο στήθος κάθε πρωί. Είναι η απουσία που φωνάζει πιο δυνατά από κάθε παρουσία. Δεν ξεχνάμε. Μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη» έγραψε η Μαρία Αντωνά στην ανάρτησή της.

Η σημερινή επέτειος αποτελεί μια στιγμή μνήμης και σιωπής για ολόκληρη τη χώρα, με δεκάδες αναρτήσεις στα social media να υπενθυμίζουν πως, όσο κι αν ο χρόνος περνά, ο πόνος για τα Τέμπη δεν σβήνει.