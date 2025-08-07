Μαρία Αντωνά για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα: «Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό»

Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας κατάφεραν να βρουν την ευτυχία ο ένας στο πρόσωπο του άλλου και ζουν με διακριτικό τρόπο έναν μεγάλο φλογερό έρωτα.

Ωστόσο κανείς από τους δύο δε μοιράζεται κοινά στιγμιότυπα στα social media αλλά ούτε κρύβουν τα βαθιά αισθήματα που τρέφουν ο ένας για τον άλλο. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαρία Αντωνά μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα στο περιοδικό ΟΚ και τον Νίκο Γεωργιάδη.

Όταν ερωτήθηκε για τη σχέση της με τον γνωστό δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, η Μαρία Αντωνά υπογράμμισε: «Οφείλεις να κρατάς κάτι και για σένα. Η σχέση είναι σαν ένα φυλαχτό, το κρατάς πάνω σου και το προσέχεις. Δεν θα το κρύψεις, αλλά δεν χρειάζεται να το διατυμπανίζεις. Υπήρχα επαγγελματικά και πριν από τον Γιώργο, όπως και συνεχίζω να υπάρχω. Η σχέση μας δεν επηρεάζει αυτή τη συνθήκη ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Απλά λόγω μιας έντονης προβολής, πρέπει πλέον να σκέφτομαι διπλά και τριπλά αυτό που θα πω γιατί μετά θα συζητηθεί. Θέλω να είμαι προσεκτική, είναι και θέμα σεβασμού απέναντι στους συνεργάτες μου. Έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσει να φέρνω κανέναν σε δύσκολη θέση».

«Τον εαυτό μου δεν θέλω να εκθέσω αλλά ούτε και να στενοχωρήσω κάποιον. Είμαι πολύ εύκολη στη συγκατοίκηση, δεν ενοχλώ, δεν θα πνίξω αυτόν που έχω δίπλα μου, δηλαδή. Αν ο άλλος έχει ένταση, θα τον αφήσω να ηρεμήσει, να πάρει τον χρόνο του», πρόσθεσε ακόμα η γνωστή δημοσιογράφος.

«Ένιωσα από την αρχή κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ώστε να μπω στη διαδικασία να βρεθώ ύστερα από χρόνια σε μια καινούρια σχέση. Αν και σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απρόσιτος, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ευαίσθητος. Συναισθηματικός. Έχει και εκείνος μια πλευρά που δεν βγάζει προς τα έξω. Η τηλεοπτική του εικόνα είναι διαφορετική και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέρος της επιτυχίας του. Ο Γιώργος δεν παρουσιάζει απλά θέματα, διαμορφώνει άποψη, επηρεάζει. Όλοι σχολιάζουν μετά αυτό που είπε. Είναι δύσκολο να το κάνεις και μετά να δέχεσαι τις αντιδράσεις, που μπορεί να είναι και αρνητικές. Τον θαυμάζω όχι για ένα, αλλά για πολλά πράγματα. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Εργασιομανής και δοτικός ταυτόχρονα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Μαρία Αντωνά.

Η εξομολόγηση για τον θάνατο της μητέρας της

Εκτός από τον δεσμό της με τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στον θάνατο της μητέρας της, που συγκλόνισε τη ζωή της.

«Όταν ζεις τον θάνατο του πιο αγαπημένου σου προσώπου αρχίζεις και βλέπεις τη ζωή διαφορετικά. Δεν βρίσκω πλέον λόγο να μιζεριάζω, να είμαι πεσμένη. Οτιδήποτε μου δίνεται στη ζωή, το βλέπω πια σαν δώρο. Είτε είναι μια συνεργασία είτε μια δουλειά, μια καλή παρέα ή μια ωραία στιγμή. Εκεί που είχα πάει να βρω ξανά τον εαυτό μου, ήρθε κάτι που ταρακούνησε συθέμελα όλες τις ισορροπίες που είχα βρει. Παρότι δεν το εξωτερίκευσα αρκετά, πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν είχα την επιλογή, ούτε την πολυτέλεια να κλειστώ. Ήταν μια ενεργή περίοδος, έπρεπε να είμαι παρούσα. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ εκεί, ποιος θα ήταν; Θεώρησα ότι έπρεπε να επιστρέψω κατευθείαν στην καθημερινότητά μου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θρήνησα. Μου κόστισε πάρα πολύ αλλά έχω μάθει να κρύβω τα συναισθήματα μου – ή έστω να προσπαθώ να τα διαχειριστώ», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

«Χθες την ώρα που πήγαινα στη δουλειά και άκουγα μουσική στο αυτοκίνητο, είπα στον εαυτό μου “Τώρα εγώ δεν θα ξαναπώ ποτέ τη λέξη μαμά”. Καμιά φορά θες να μοιραστείς τη χαρά σου και τώρα ξέρεις ότι δεν μπορεί να το κάνεις ξανά με αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή καμάρωνε πολύ όταν με έβλεπε στην τηλεόραση με ωραία ρούχα και μαλλιά, μου έστελνε μηνύματα «πόσο όμορφη είσαι σήμερα». Θα ήταν πολύ χαρούμενη σήμερα για εμένα. Ακόμη συγκινούμαι», πρόσθεσε η Μαρία Αντωνά.