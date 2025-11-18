Μαρία Αντωνά: «Κάποια στιγμή η ζυγαριά μου ενεργοποίησε διατροφική διαταραχή»

Μία προσωπική εξομολόγηση θέλησε να κάνει μέσω των social media η Μαρία Αντωνά, η οποία μοιράστηκε δημοσίως ότι απέκτησε μία διατροφική διαταραχή εξαιτίας της… ζυγαριάς της.

Όπως ανέφερε η γνωστή παρουσιάστρια, κάποια στιγμή άρχισε να ανεβαίνει ψυχαναγκαστικά πάνω στη ζυγαριά της και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το θέμα των κιλών και του άγχους της. Έτσι, η Μαρία Αντωνά αποφάσισε να τη βγάλει από τη ζωή της και τα τελευταία δύο χρόνια δεν ζυγίζεται.

«Αγαπημένα μου φιλαράκια, σήμερα θέλω να θίξω ένα θέμα, το θέμα της ζυγαριάς και το κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει πολύ ψυχαναγκαστικό και όλη η διαδικασία. Δηλαδή το ότι μπορεί να ανεβαίνεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας πάρα πολλές φορές, να βλέπεις αν έχεις πάρει, αν έχεις χάσει, ή κάθε μέρα, ή μέρα παρά μέρα. Θέλω να σας μιλήσω ότι κάποια στιγμή εμένα αυτό προσωπικά μου ενεργοποίησε διατροφική διαταραχή.

Περίπου δύο χρόνια αυτό και από τότε έχω αποφασίσει ότι για κανένα λόγο δε θα ξαναανέβω πάνω στη ζυγαριά. Δε θέλω να χρειαστεί να ξαναανέβω στη ζυγαριά και έχω κάποια πολύ συγκεκριμένα ρούχα, τα οποία όταν τα φοράω βλέπω πως ακριβώς εφαρμόζουν πάνω μου, μπορεί να είναι ένα κολάν, ένα σορτσάκι, μία φούστα και φορώντας τα αντιλαμβάνομαι πού περίπου βρίσκομαι», εξομολογήθηκε μέσω του Instagram η Μαρία Αντωνά.

«Δεν καταλαβαίνω σε τι ψυχοσύνθεση βρίσκεται ένας άνθρωπος που θα σχολιάσει απροκάλυπτα το πώς είσαι. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με θέμα παρεξήγησης, είναι ένας άνθρωπος που πουλάει σε τίτλους και σε σχόλια, γίνεται πιο εύκολα θέμα συζήτησης. Είναι πολύ ειλικρινής και καθετί που λέει είναι αυτά θα συζητήσει και με τους φίλους του», δήλωσε πρόσφατα η γνωστή παρουσιάστρια για τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα.