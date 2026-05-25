Ελένη Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει»

«Ακόμα δεν το πιστεύω», έγραψε σε σχόλιό της η παρουσιάστρια
Συγκλονισμένη εμφανίστηκε η Ελένη Μενεγάκη από τον θάνατο της Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και σε όσους την παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την τηλεόραση και τη δημόσια παρουσία της.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε τη στεναχώρια της για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα και μέσα από ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα σχόλιο εξέφρασε το σοκ της.

«Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…» έγραψε χαρακτηριστικά, κάτω από την ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα.

Η γνωστή γυμνάστρια και πρώην παρουσιάστρια νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, αλλά και τη 17χρονη κόρη τους, Βικτώρια. Μέχρι την τελευταία στιγμή έδινε τη δική της δύσκολη μάχη με δύναμη και αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος αποχαιρέτησε τη γυναίκα της ζωής του με λόγια γεμάτα αγάπη και πόνο. Το μήνυμά του άγγιξε χιλιάδες ανθρώπους στα social media και γέμισε με μηνύματα συμπαράστασης.

 
 
 
 
 
«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει. Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρία μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου! Πετά ψηλά».

