Η Μελίνα Νικολαΐδη στο πλάι της Δέσποινας Βανδή στην αυλαία των εμφανίσεων με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Μία ξεχωριστή βραδιά έζησε η Δέσποινα Βανδή στο φινάλε των νυχτερινών εμφανίσεών της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Η παρουσία της κόρης της, Μελίνας Νικολαΐδη, τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Η 22χρονη Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινας Βανδή βρέθηκε στο πλευρό της μητέρας της, παρακολουθώντας το τελευταίο πρόγραμμα της σεζόν και δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Μητέρα και κόρη διατηρούν άψογες σχέσεις, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στις συχνές δημόσιες εμφανίσεις τους όσο και στις κοινές αναρτήσεις τους στα social media, όπου συχνά μοιράζονται στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Αυτή τη φορά, η Μελίνα Νικολαΐδη βρέθηκε για τελευταία φορά στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν όλο τον χειμώνα η Δέσποινα Βανδή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, διασκέδασε με τις επιτυχίες τους και στο τέλος δεν παρέλειψε να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό.

«Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά μου. Έχω τρομερό δέσιμο και με τα δυο μου παιδιά. Ποτέ δεν έζησα τη σύγκρουση με τα παιδιά μου, ούτε στην εφηβεία. Έχω μια πολύ αγαπησιάρικη σχέση, είμαστε πολύ δεμένες με την Μελίνα. Το σημαντικό στη σχέση μου με τα παιδιά μου είναι να επικοινωνούμε και αυτό είναι που μας έχει σώσει μέχρι σήμερα. Είμαστε μία γροθιά με τα παιδιά μου.

Δεν προσδιορίζομαι μέσα από τα παιδιά μου μόνο. Για τα παιδιά μου εγώ θέλω να είμαι ο αέρας στα φτερά τους και να κάνουν αυτό που θέλουν. Δεν θα φυσήξω για να πάνε προς τα εκεί που θα ήθελα εγώ να πάνε. Θέλω και εκείνα να κάνουν τα λάθη και τα σωστά τους για να βρεθούν στο σημείο που στο τέλος θα τους αναλογεί» είχε εξομολογηθεί η Δέσποινα Βανδή για τα παιδιά της, στον Τάσο Ριζόπουλο.

Υπενθυμίζεται, ότι μητέρα και κόρη έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ενός beauty brand, ενώ το περασμένο καλοκαίρι η Μελίνα Νικολαΐδη ολοκλήρωσε τις σπουδές υποκριτικής στη Μεγάλη Βρετανία.