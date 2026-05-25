Δημήτρης Φιλιππίδης: «Κάνει καλό στον πατέρα μου που ταπεινώθηκε»

Μιλά επίσης για τη δική του μάχη με τη χρήση ναρκωτικών σε μικρή ηλικία
Συνέντευξη «βόμβα» παραχώρησε ο Δημήτρης Φιλιππίδης στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, όπου αναφέρεται στον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, ενώ μίλησε και για προσωπικά του ζητήματα.

Καλεσμένος του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο «Anestea the podcast», πέντε χρόνια μετά τις δημόσιες καταγγελίες εις βάρος του πατέρα του, Πέτρου Φιλιππίδη, και τη δικαστική οδό που αυτές πήραν, ο Δημήτρης Φιλιππίδης μιλάει ανοιχτά για όλα όσα πολλοί θα ήθελαν να τον ρωτήσουν.

«- Πώς είναι να προσπαθείς να χτίσεις τη δική σου ταυτότητα όταν η κοινωνία σε κοιτά μέσα από το επίθετό σου;

– Πώς είναι να ζεις με τον φόβο ότι θα είσαι για πάντα «ο γιος αυτού που κατηγορείται»;

– Πώς βίωσε τη δημόσια ταπείνωση του πατέρα του;

– Σκέφτηκε ποτέ να απομακρυνθεί από εκείνον;

– Τι χαρακτήρας ήταν πραγματικά πίσω από τις κάμερες;

– Πώς ένιωσε όταν ο πατέρας του οδηγήθηκε στη φυλακή;

– Τα έβαλε ποτέ με τη μαμά του;

Μιλά επίσης για τη δική του μάχη με τη χρήση ναρκωτικών σε μικρή ηλικία, για το πώς αντέδρασαν οι γονείς του όταν το έμαθαν, αλλά και για τη διελκυστίνδα ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρεται στην πορεία του στην υποκριτική και για το πώς είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που έχουν μιλήσει δημόσια αρνητικά για την οικογένειά σου, ενόψει και της παράστασης «Τακούνια στον Βάλτο», στην οποία θα παίξει το καλοκαίρι.

Μια ανθρώπινη κουβέντα χωρίς φίλτρα και χωρίς εύκολες εντυπώσεις», καταλήγει σε ανάρτησή του στο Instagram ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

 
 
 
 
 
Το νέο επεισόδιο του «Anestea the podcast» με τον Δημήτρη Φιλιππίδη θα προβληθεί την Τρίτη 26 Μαΐου.

