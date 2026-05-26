Νόνη Δούνια για Γωγώ Μαστροκώστα: Ήταν ένα κορίτσι που ήξερε να προστατεύει τον εαυτό της

Νόνη Δούνια και Γωγώ Μαστροκώστα είχαν συνεργαστεί πριν από δεκαετίες, με την παρουσιάστρια να δηλώνει συγκινημένη από την είδηση του θανάτου της φίλης της. Όπως είπε σε δηλώσεις που παραχώρησε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day» θα θυμάται τον δυναμισμό και τον τρόπο που προστάτευε τον εαυτό της, υψώνοντας όποτε έκρινε η ίδια το ανάστημά της.

Μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα, η Νόνη Δούνια ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί η Γωγώ ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό πλάσμα, ένα πολύ δυναμικό κορίτσι, μια γυναίκα παράδειγμα.

Με τη Γωγώ δουλέψαμε μαζί πολύ καιρό. Αυτό που έχω κρατήσει από εκείνη, είναι ο δυναμισμός της, η μαγκιά της με την ωραία έννοια. Ήταν ένα κορίτσι που ήξερε να προστατεύει τον εαυτό της και να σηκώνει το ανάστημά της, χωρίς να κακοκαρδίζει κανέναν. Επίσης ήταν ένα πάρα πολύ εργατικό κορίτσι».

Το τελευταίο διάστημα η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ύστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελλε να κερδίσει.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές.