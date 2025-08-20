Μαρία Αντωνά: «Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα σε ταξί και ο οδηγός αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, με πήγε στο βουνό»

Η Μαρία Αντωνά, μοιράστηκε μία προσωπική της εμπειρία για έναν οδηγό ταξί που την είχε αφήσει στο βουνό αντί να την πάει σπίτι της.

Η αποκάλυψη της Μαρίας Αντωνά για το συμβάν με τον οδηγό ταξί έγινε με αφορμή το περιστατικό που συνέβη στο Ηράκλειο με αυτοκινητιστή που φέρεται να προσπάθησε να ασελγήσει σε βάρος γυναίκας, την οποία είχε οδηγήσει σε απομονωμένο μέρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός, στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα», αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης 20.8.2025 ότι κι εκείνη είχε ζήσει μια παρόμοια εμπειρία στο παρελθόν, όταν ακόμα έμενε στη Θεσσαλονίκη.

«Μου έχει τύχει εμένα, πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει ταξί από τον δρόμο, τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένες οι εφαρμογές ή το να καλέσεις ένα ραδιοταξί. Με είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο ταξί και αντί να με αφήσει στο σπίτι μου, είχε φτάσει κοντά στην κορυφή του βουνού. Τυχαίνει αυτό το πράγμα», είπε η Μαρία Αντωνά.