Μαρία Εκμεκτσίογλου: Σε νοσοκομείο με πνευμονία – Η ανάρτηση της σεφ από τον θάλαμο νοσηλείας

«Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί» έγραψε η Μαρία Εκμεκτσίογλου
Μαρία Εκμεκτσίγολου
Μαρία Εκμεκτσίγολου / NDP PHOTO

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου έπαθε πνευμονία και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης. Η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς ο οργανισμός της άρχισε να ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Η διάσημη σεφ, ανέβασε πριν από μερικές ημέρες υψηλό πυρετό και επισκέφθηκε τους γιατρούς για εξετάσεις. Εκείνοι διέγνωσαν το πρόβλημα υγείας και της χορήγησαν τα κατάλληλα φάρμακα για να συνέλθει.

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου έκανε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ένα Instagram story από το νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου νοσηλεύεται. Την εικόνα που κοινοποίησε τη συνόδευσε με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γράφοντας: «Με αισιοδοξία προσπερνάμε τα δύσκολα για να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Πνευμονία κάνε πίσω δεν μασάμε».

Η γνωστή chef, που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη, άρχισε από τις πρώτες ημέρες του 2026 να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία. Ο επίμονος υψηλός πυρετός σε συνδυασμό με ένα δυνατό βήχα έδειχναν πως η κατάσταση δεν ήταν ένα απλό κρυολόγημα.

Έτσι, αποφάσισε να απευθυνθεί σε γιατρούς, οι οποίοι έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία της. Παρότι συνεχίζει να λαμβάνει υποστήριξη με οξυγόνο για πιο άνετη αναπνοή, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι. Αν η πορεία της υγείας της παραμείνει σταθερά καλή, εκτιμάται πως μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Εκμεκτσίογλου
Η ανάρτηση της Μαρίας Εκμεκτσίογλου

Προ μηνών, η Μαρία Εκμεκτσίογλου είχε παραχωρήσει συνέντευξη για το δυστύχημα του αδερφού της. «Το τραγικό είναι ότι λέγαμε ψέματα στη μαμά μου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί ήταν ο λατρεμένος της γιος» είχε αναφέρει στη συγκινητική εξομολόγηση που έκανε.

