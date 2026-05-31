Μαρίνα Βλαχάκη: Παραμέρισαν την καλλιτεχνική μου υπόσταση για να πουν “η σύντροφος του Στράτου Διονυσίου”

Για τον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου και τη μακρόχρονη επαγγελματική μα και προσωπική σχέση τους μίλησε η Μαρίνα Βλαχάκη.

Η τραγουδίστρια έδωσε μία νέα συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι της Κυριακής (31.05.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον Κυριάκο Θεοδοσίου για τον Alpha. Η Μαρίνα Βλαχάκη μίλησε και για τον Στράτο Διονυσίου.

«Στο τέλος του 1980 με πήρε ο Στράτος σαν παρτενέρ του, που ήμουν μέσα σε αυτή τη χρυσή του εποχή. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ήμασταν μαζί ένιωσα να παραμερίζουν την καλλιτεχνική μου υπόσταση για να πουν “η σύντροφος του Διονυσίου”. Θα το πω μικροπαράπονο», παραδέχθηκε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Ο Στράτος ήταν ένα μικρό παιδί στην ψυχή. Είχε πολύ χιούμορ και, μετά από εξαντλητικές πρόβες, ανέβαινε πάνω στην πίστα σαν παιδί και μας έλεγε ανέκδοτα. “Βρε Στράτο, έχεις και υποκριτικό ταλέντο, θα μπορούσες να γίνεις και ηθοποιός” του έλεγα», είπε ακόμα.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν μια τεράστια φωνή, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Εμένα με ενοχλεί που δεν τον έχουν ίσο με τον Στράτο και έχουν πρώτα εκείνον. Δηλαδή ακούω πολλές φορές να λένε “πρώτος είναι ο Καζαντζίδης και μετά ο Στράτος”. Όχι», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρίνα Βλαχάκη.