Θανάσης Αλευράς: Την επιτυχία τη χαίρομαι τα τελευταία χρόνια, παλαιότερα είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Θανάσης Αλευράς και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού του.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη στο MEGA την Κυριακή (31.05.2026). Η βόλτα του Θανάση Αλευρά ξεκίνησε από τα Γιάννενα, όπου η μητέρα του, Φεβρωνία μίλησε για τα παιδικά του χρόνια.

«Mε πήγε νύφη στην εκκλησία ο Θανάσης. Ήταν 10 χρονών και φύγαμε όλοι μαζί και με πήγε ο Θανάσης. Κάναμε ένα γλέντι εδώ, οικογενειακώς, φίλοι, στην ταράτσα επάνω», είπε η μητέρα του Θανάση Αλευρά.

Έπειτα ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς συνέβη αυτό!

«Βέβαια και το θυμάμαι! Ήταν σαν προσωπική μου γιορτή όλο αυτό. Γιατί ο μπαμπάς μου ήταν παντρεμένος, χωρισμένος, τότε τα διαζύγια αργούσανε, μετά βγήκε, μετά βαριόντουσαν (σ.σ. να παντρευτούν), ήμασταν ήδη οικογένεια. Στα Γιάννενα όλα αυτά, έτσι; Στα τέλη του ’80», είπε αμέσως μετά ο Θανάσης Αλευράς.

«Εγώ bullying δεν δέχτηκα για αυτό, αλλά η μαμά είχε ακούσει πολλά», πρόσθεσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

«Θυμάμαι να έρχονται… καφετιέρες, τοστιέρες, αποχυμωτές… Ένας άνθρωπος δεν έφερε ένα δώρο για μένα και με έπιασε τέτοια στενοχώρια! Πάω να χορέψω τον “Ησαΐα χόρευε” και μου λέει ο παπάς “δεν επιτρέπεται εσύ”. Παθαίνω τα νεύρα μου και έχω μούτρα από κείνη την ώρα μέχρι τη φωτογράφιση», εξομολογήθηκε ακόμα για τον γάμο των γονιών του.

«Ο Θανάσης είναι δοτικός άνθρωπος πολύ. Έχει ψυχή μικρού παιδιού. Εγώ το μόνο που μπόρεσα να του μεταδώσω αυτά τα χρόνια ήταν να μην του φύγει η ανθρωπιά από πάνω του. Να είναι άνθρωπος. Τίποτα άλλο», είπε στη συνέχεια η μητέρα του για τον γνωστό ηθοποιό.

Αμέσως μετά ο Θανάσης Αλευράς και η Νίκη Λυμπεράκη επισκέφθηκαν το ψαράδικο των γονιών του στα Γιάννενα και ο γνωστός ηθοποιός δεν κατάφερε κρύψει τη συγκίνησή του.

«Λοιπόν, τώρα ρε συ συγκινήθηκα. Ήθελα να ‘ρθω με χαρά και κάπως τώρα συγκινήθηκα. Εδώ μεγάλωσα. Δεύτερη οικογένεια», εξομολογήθηκε μπαίνοντας το ψαράδικο της οικογένειάς του.

«Την επιτυχία τη χαίρομαι τα τελευταία χρόνια, μετά από ψυχανάλυση και σκέψεις και κουβέντες. Παλαιότερα νομίζω ότι είχα ένα σύστημα πεποιθήσεων χαμηλής αυτοεκτίμησης. Και έμενα στην αγωνία του αν θα τα καταφέρω και αυτή τη φορά. Και όταν τα κατάφερνα, αντί να το χαρώ, έκανα ένα “ουφ, πάει κι αυτό, τη γλίτωσα”», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Θανάσης Αλευράς συνάντησε τον Φοίβο Δεληβοριά, τη Ζέτα Μακρυπούλια, τη Ματίνα Νικολάου, την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, τον Νίκο Μουτσινά και τον Γιώργο Δάσκαλο. Μάλιστα, όλοι εκτός από τον γνωστό τραγουδοποιό έκαναν έκπληξη στον Θανάση Αλευρά και εμφανίστηκαν μπροστά του χωρίς να το περιμένει!

«Παιδιά, επειδή τόσα χρόνια ό,τι ζητάω στον Θανάση μου το κάνει, ό,τι ευχή κι αν έχω μου την πραγματοποιεί. Τώρα του πραγματοποίησα εγώ μια ευχή και θα του πω και το τραγούδι που αισθάνομαι πιο πολύ γι’ αυτόν», είπε ο Φοίβος Δεληβοριάς και του αφιέρωσε ένα τραγούδι.

«Αν ζούσαμε σε άλλη εποχή, ίσως και να ‘χαμε παντρευτεί. Ίσως και να ‘χαμε ήδη παιδιά, κουμπάρο, σπίτι, πεθερικά. Ίσως να φόραγες μπικουτί και μια ρόμπα μισάνοιχτη, να μπαίνει ο ήλιος να βλέπω το φως, να παύει ο έρωτας να ‘ναι τυφλός. Θ’ άλλαζε νόημα κι η Κυριακή, δε θα ‘ταν πια μελαγχολική, στην Κερατέα και στο Γραμματικό, στις σούβλες τα παϊδάκια να ψήνω εγώ…», τραγούδησε ο γνωστός καλλιτέχνης, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Η μποσανόβα του Ησαΐα».

«Ρε σας αγαπώ τόσο πολύ! Γεια σας ρε φοβερή παρέα», είπε αμέσως μετά ο Θανάσης Αλευράς στους φίλους του.