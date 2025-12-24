Μαρία Καλάβρια: «Εννοείται ότι κάνω μπότοξ, υαλουρονικό δε βάζω, προτιμώ να κάνω ένα λίφτινγκ»

Η Μαρία Καλάβρια έδωσε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στις παρεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της όσο και στην απόφασή της να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού όταν βίωνε δυσκολίες εξαιτίας του διαζυγίου της.

Η γνωστή επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο μίλησε την Τετάρτη (24.12.2025) μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε σε όλα! Μάλιστα, η Μαρία Καλάβρια παραδέχτηκε ότι πήγε σε ψυχίατρο και πήρε αγωγή για να μπορέσει να συνέλθει μετά το διαζύγιό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιο νέα, αν είχα χειριστεί κάποια πράγματα καλύτερα, νομίζω ότι θα είχα γλιτώσει από ταλαιπωρία ακόμα και στην προσωπική μου ζωή. Χρειάστηκα τη βοήθεια ειδικού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάστηκε να πάρω και μια αγωγή για να μπορέσω να συνέλθω.

Πέρασα διάφορες δυσκολίες… Πήγα σε ψυχίατρο. Έκλεινε τότε ένας μεγάλος κύκλος στη ζωή μου, ήταν το διαζύγιό μου μετά από 23 χρόνια γάμου. Οπότε αυτό το πράγμα έπρεπε να το επεξεργαστώ. Ήταν δική μου απόφαση. Έγιναν οι σωστές κινήσεις. Έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι που σου είπα ότι θα έπρεπε να το έχω αποφασίσει πιο νωρίς», εξομολογήθηκε η Μαρία Καλάβρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα η Μαρία Καλάβρια αναφέρθηκε και στα παιδιά της, αποκαλύπτοντας ότι είναι φίλη μαζί τους αλλά δεν ανακατεύεται στα προσωπικά τους ζητήματα.

«Δεν είμαι η κλασική μαμά… Είμαι πιο πολύ η μαμά φίλη, που δεν ανακατεύεται στα προσωπικά τους αλλά θα τους δώσω συμβουλές. Ο γιος μου θυμάμαι ότι έξω από την πόρτα του είχε “X”, ακόμα και στο τηλέφωνο με είχε FBI. Εντάξει, έμπαινα να τσεκάρω πράγματα αλλά μέχρι εκεί. Έχω ψάξει πράγματα, έχω ανοίξει συρτάρια, το έχω κάνει κι αυτό στην εφηβεία τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος η Μαρία Καλάβρια αποκάλυψε τι παρεμβάσεις έχει κάνει στο πρόσωπό της αλλά και αν είναι υπέρ ή κατά των αισθητικών επεμβάσεων.

«Εννοείται ότι κάνω μπότοξ. Υαλουρονικό δε βάζω, είμαι κατά, προτιμώ να κάνω ένα λίφτινγκ. Θα το έκανα», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Καλάβρια.