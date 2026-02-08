Μαρία Καλλιμάνη: «Ανέβαινα στη σκηνή και είχα κρίσεις πανικού – Με βοήθησε η ψυχοθεραπεία»

Lifestyle

«Άπειρα βράδια δεν έχω κοιμηθεί έχοντας περάσει δύσκολα στις πρόβες, επειδή δεν υπάρχει καλό κλίμα ή ένας άνθρωπος είναι τοξικός», είπε η ηθοποιός
Για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε με τις κρίσεις πανικού μίλησε η ηθοποιό Μαρία Καλλιμάνη επισημαίνοντας ότι η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε. 

«Κάποιες στιγμές έχω δυσκολευτεί στη δουλειά, ανέβαινα στη σκηνή και είχα κρίσεις πανικού» αποκαλύπτει η ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο.

«Το παρασκήνιο είναι πάντα πολύ κουραστικό και προσπαθώ να μην μπαίνω, αλλά να κάνω τη δουλειά μου. Φυσικά με τα χρόνια ισορροπείς περισσότερο», είπε αρχικά η Μαρία Καλλιμάνη.

Η Μαρία Καλλιμάνη είπε στη συνέχεια: «Παλιότερα όταν κάτι συνέβαινε στο θέατρο, όπου ουσιαστικά παίζεις με τον ψυχικό σου κόσμο, ερχόμουν σπίτι και μπορεί αυτό να κατέκλυζε όλη μου τη ζωή. Άπειρα βράδια δεν έχω κοιμηθεί έχοντας περάσει δύσκολα στις πρόβες, επειδή δεν υπάρχει καλό κλίμα ή ένας άνθρωπος είναι τοξικός. Πέρα από το να έχεις ταλέντο, που και αυτό είναι θέμα δουλειάς, όχι μόνο ένα φυσικό χάρισμα, χρειάζεται να έχεις αντοχή και επιμονή. Αλλιώς θα χάσεις τον βηματισμό σου».

Η Μαρία Καλλιμάνη ανέφερε επίσης: «Κάποιες στιγμές έχω δυσκολευτεί στη δουλειά. Ανέβαινα στη σκηνή και είχα κρίσεις πανικού. Μου έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά να νιώθω ότι έχω στριμωχτεί, ότι πιέζομαι πολύ. Ευτυχώς έχω πολλή υπομονή και τα αντιμετώπισα. Δεν θέλω να συνεργάζομαι με ανθρώπους που είναι τρομερά εγωκεντρικοί, ανταγωνιστικοί και δεν έχουν μάθει να μοιράζονται. Κάποιοι επιδώκουν να πάρουν περισσότερο χώρο από όσο τους αναλογεί. Αυτή η δουλειά είναι ποδόσφαιρο, παίζεις μπάλα».

Η Μαρία Καλλιμάνη πρόσθεσε: «Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να παρατηρώ και να διαχωρίζω τα πράγματα. Ότι δηλαδή αυτό που αισθάνομαι δεν είναι δικό μου αλλά του ρόλου. Ύστερα από μια απαιτητική παράσταση ήθελα να πηγαίνω στο καμαρίνι μου, να ξεβάφομαι, να βγάζω τα ρούχα μου και να μπορώ να μπω στη δική μου ζωή».

