Μαρία Κίτσου: Έχουν γράψει για μένα ότι έχω μείνει έγκυος, ότι απέβαλα κι ένα σωρό τερατώδη πράγματα

Μία συνέντευξη «ποταμό» έδωσε η Μαρία Κίτσου και αναφέρθηκε σε όλες τις φήμες που έχουν γραφτεί κατά καιρούς για εκείνη και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η καταξιωμένη ηθοποιός ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (12.03.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, η Μαρία Κίτσου αναφέρθηκε στην πορεία της στην υποκριτική και σχολίασε τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς ασχολούνται με την προσωπική της ζωή.

«Χαίρομαι κάθε τι που έρχεται. Οι “Άγριες Μέλισσες” ήταν ένας σταθμός στην καριέρα μου, αλλά επειδή το έχω ζήσει και το έχω ευχαριστηθεί και με προηγούμενες δουλειές μου, δεν είχα κανένα απωθημένο», δήλωσε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Παράλληλα η Φαίη Σκορδά ρώτησε τη Μαρία Κίτσου για την προσωπική της ζωή, που της έχουν χρεώσει κατά καιρούς διάφορες σχέσεις.

«Δεν καταλάβαμε ποτέ αν υπήρχε αυτή η σχέση ή όχι», της είπε η παρουσιάστρια και η Μαρία Κίτσου ξέσπασε για τα ανακριβή δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για εκείνη.

«Ακούστηκε ότι παντρευόμουν. Αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο, το ότι έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα. Στην αρχή δεν είχα έναν άνθρωπο, μετά ναι, μετά όχι, αλλά συνέχιζαν να γράφουνε πράγματα ανυπόστατα ας πούμε. Δεν ένιωσα την ανάγκη να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Και ειδικά στις παλιοφυλλάδες ας πούμε, που έκαναν εξώφυλλα. Δηλαδή κάποια στιγμή γράψανε “η μάχη της Κίτσου με τη λευχαιμία”. Εκεί ήθελε μηνυσάρα σίγουρα. Και μέσα λέγανε ότι “δεν έχω ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα μου που πέθανε από λευχαιμία”. Και κάνανε για τα κλικ. Ή ότι έχω μείνει έγκυος ή ότι απέβαλα. Ένα σωρό τερατώδη πράγματα», είπε η γνωστή ηθοποιός.

«Αλλά παρόλο που ήταν σοκαριστικό, γιατί μου δημιούργησε και πρόβλημα με μια σχέση, η οποία είχε λήξει και καιρό και έλεγαν ότι παντρευόμαστε, ότι αυτό, εκείνο… Ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι θα κάνει μία κωμωδία.

«Του χρόνου θα κάνω κωμωδία στην τηλεόραση, ήρθε η ώρα. Δεν μου γίνονταν προτάσεις, ενώ το δήλωνα ότι “ψοφάει” η ψυχούλα μου για κωμικούς ρόλους», είπε.

«Όταν ένα αρνητικό σχόλιο έχει σκοπιμότητα δεν θα το αφήσω να με επηρεάσει. Έχω ακούσει σχόλια για την εμφάνισή μου όταν είχα πάρει παραπάνω κιλά», δήλωσε ακόμα η Μαρία Κίτσου.