Μαρία Κορινθίου: Είμαι πάρα πολύ καλά, δεν κρύβομαι, αλλά τα προσωπικά μου τα κρατάω για μένα

Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της διανύει η Μαρία Κορινθίου η οποία είναι full in love με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση και δεν το κρύβει.

Η όμορφη ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα (22.12.2025) και τόνισε ότι κρατάει για την ίδια τα προσωπικά της, καθώς δεν αφορούν κανένας. Επίσης η Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε και στη μονάκριβη κόρη της Ισμήνη, που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Γιάννη Αϊβάζη.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δεν κρύβομαι, φυσικά δεν κρύβομαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Τώρα όλο το υπόλοιπο κομμάτι, εντάξει, το κρατάω για μένα. Προσωπικά είναι, νομίζω δεν αφορά και κανέναν στο τέλος της ημέρας», δήλωσε για τον δεσμό της με τον Γιώργο Καραθανάση η γνωστή καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα, η Μαρία Κορινθίου μίλησε για την αποχή της από την τηλεόραση και παραδέχτηκε ότι της λείπει, αλλά δεν θα έκανε πράγματα απλώς για να βρίσκεται σε αυτήν.

«Δεν τη σκέφτομαι, δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω την τηλεόραση, μου λείπει και δεν μου λείπει… Δεν θέλω σώνει και ντε να είμαι κάπου. Δόξα τω Θεώ είχα κάποιες πάρα πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό, αλλά είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι υπερβολικά επιλεκτική, όχι στην πρόταση, αλλά στις συνθήκες και στις επιλογές που θα κάνω για να βάζω προτεραιότητες», τόνισε.

Τέλος, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε ότι η κόρη της ετοιμάζεται να δώσει Πανελλήνιες!

«Δεν θέλει να μιλάω για εκείνη και το σέβομαι. Ετοιμάζεται για Πανελλήνιες, υπάρχει ένας μικρός αναβρασμός, αλλά όλα καλά. Εμπιστεύομαι το παιδί μου», εξομολογήθηκε για την κόρη της, στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία.