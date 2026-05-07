Χριστίνα Μπόμπα και Μαρίνα Βερνίκου για τα δημοσιεύματα περί τσακωμού τους: «Δεν συνέβη τίποτα» λένε

Χριστίνα Μπόμπα και Μαρίνα Βερνίκου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» και ρωτήθηκαν για μια σειρά από δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος, που έκαναν λόγο για τσακωμό που έφερε κρίση στη σχέση τους. Οι δύο γυναίκες που είναι κουμπάρες, έσπευσαν να διαψεύσουν τη σχετική σεναριολογία.

Όπως είπε η Χριστίνα Μπόμπα, οι φήμες περί υποτιθέμενου τσακωμού της με την Μαρίνα Βερνίκου, ξεκίνησαν από δημοσιογράφο. «Όταν εγώ γέννησα τις μικρούλες, δυσκολεύτηκε το life style στο να είμαι έξω και να με βλέπετε πολύ συχνά σε εμφανίσεις, Οπότε για κάποιον λόγο, επειδή δεν εμφανιζόμουν πολύ – κάποιος δημοσιογράφος – θεώρησε ότι έχουμε τσακωθεί γιατί δεν βγαίνουμε πολύ μαζί» είπε αρχικά η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη.

Πρόσθεσε στη συνέχεια πως: «Όσες είναι μαμάδες, ξέρουν ότι αλλάζει λίγο το life style επειδή τα παιδιά είναι μικρά. Δεν έχω πάρει τους δημοσιογράφους για άλλα και άλλα θέματα, θα πάρω γι’ αυτό;» είπε η Χριστίνα Μπόμπα.

Για τη μεταγραφή του Σάκη Τανιμανίδη στον ΣΚΑΪ: «Είμαι πολύ χαρούμενη, ανυπομονούσα να δω το Dragon’s Den γιατί είναι το αγαπημένο μου πρόγραμμα και ανυπομονώ να το δω στον αέρα πια».

Η Μαρίνα Μπόμπα ανέφερε από την πλευρά της: «Δεν συνέβη απολύτως τίποτα, απλά ο κόσμος, όπως λέγαμε και πριν, έχει την ανάγκη να λέει διάφορα δικά του θέματα. Άπαξ και ασχολούνται, χαίρομαι. Άμα δεν ασχολούνταν, τότε θα ανησυχούσα. Τώρα που ασχολούνται, δεν με ενδιαφέρει».

Μάλιστα, αποκάλυψε πως επικοινώνησε με τη Χριστίνα Μπόμπα μόλις κυκλοφόρησαν οι φήμες, με τις δυο τους να ξεσπούν σε γέλια. «Ναι, γελάσαμε, γελάσαμε! Λέω αφού είμαστε τσακωμένες, πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία να μη στεναχωριέται ο κόσμος», δήλωσε.