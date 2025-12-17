Μαρία Λουίζα Βούρου για τον γάμο της: Αν δεν είχαμε το παιδί, δεν ξέρω αν θα είχαμε φτάσει τα τόσα χρόνια

Η Μαρία Λουίζα Βούρου παραχώρησε συνέντευξη στο «Nansou Tv» και μίλησε στην Νάνσυ Παραδεισανού σχετικά με τις φήμες που αφορούν την προσωπική της ζωή, τον γάμο της με τον Γιάννη Παπαγεωργίου αλλά και για το πού βρίσκεται η σχέση τους αυτήν την περίοδο. Όπως φαίνεται μετά από μια κρίση στη σχέση τους, τα προβλήματα ξεπεράστηκαν.

Μαρία Λουίζα Βούρου και Γιάννης Παπαγεωργίου είναι παντρεμένοι εδώ και 8 χρόνια. Το παιδί που απέκτησαν, ήταν αυτό που τους κράτησε ενωμένους σε περιόδους κρίσης. Με αμοιβαίες υποχωρήσεις «έσωσαν» τον γάμο τους και συνεχίζουν μαζί. Ο γιος τους ήταν και παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα στις ζωές τους.

«Τα λάθη μου είμαι η πρώτη που τα βλέπω, γιατί γενικά είμαι εγώ έτσι ως άνθρωπος. Πάντα ψάχνω πού έχω κάνει λάθος εγώ. Είναι ξεκάθαρο και δεδομένο πως όταν ένα ζευγάρι έχει θέμα, φταίνε και οι δύο πλευρές. Λίγο πιο πολύ ο ένας ή ο άλλος. Δεν μου έχει τύχει στον περίγυρό μου, ζευγάρι να έχει περάσει κρίση ή να χώρισε και να φταίει μόνο ο ένας. Ο ένας να είναι ξεκάθαρα τέλειος και ο άλλος σκάρτος.

Και ο πιο τέλειος κάτι θα έκανε που θα ενόχλησε. Πρέπει να σταματήσουμε να εθελοτυφλούμε, ότι πάντα φταίει ο άλλος. Θεωρώ ότι αν βρεις τα δικά σου προβλήματα και πού είναι του άλλου και σε ενδιαφέρει η σχέση… Υπάρχουν και άλλες σχέσεις που χωρίζουν, πάνε παρακάτω και είναι μια χαρά. Αν σου έχει τελειώσει και δε σε ενδιαφέρει να το προσπαθήσεις, ok» ανέφερε η Μαρία Λουίζα Βούρου.

Πρόσθεσε ακόμη πως: «Αν σε ενδιαφέρει και έχουν διάθεση και οι δύο, θεωρώ πως όλα γίνονται. Αν δεν είχαμε το παιδί, δεν ξέρω αν θα είχαμε φτάσει τα τόσα χρόνια. Είμαστε μαζί 8 χρόνια, όχι και τόσα πολλά. Ο Ιάσονας είναι 7. Μπορεί να χωρίζαμε στα δύο ή τρία χρόνια. Εμείς τα έχουμε λύσει τα θέματά μας τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε ok.

Πάντα βρίσκουμε χρόνο και κάνουμε και τις εκδρομούλες μας, το Σαββατοκύριακο ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε ένα παιδί και σε σχέση με μαμάδες που έχουν δύο και τρία… Δεν πάω να το παίξω ότι έχω ένα παιδί και “πεθαίνω και δεν προλαβαίνω”. Θα ζοριστώ γιατί έχω απαιτητική δουλειά αλλά είμαι τυχερή γιατί και ο μπαμπάς του βοηθάει και συμμετέχει πολύ, ώστε και οι δύο να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας».

Σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων, το ζευγάρι πέρασε παλαιότερα διάφορες φάσεις, με κάποιες δύσκολες στιγμές που έκαναν τη σχέση του αβέβαιη. Παρότι βρέθηκαν στα πρόθυρα του χωρισμού, η ανάγκη τους να διασφαλίσουν το παιδί τους έγινε το κίνητρο για την επανασύνδεση.