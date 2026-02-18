Μαρία Μπακοδήμου: Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου

Μία προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση της με τη μητέρα της έκανε η Μαρία Μπακοδήμου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε μία περίοδος της ζωής της που ήταν πολύ επιθετική μαζί της.

Η γνωστή παρουσιάστρια έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και στον Νίκο Γεωργιάδη, με αφορμή την πρεμιέρα της εκπομπής «Ο πιο αδύναμος κρίκος» και παραδέχτηκε ότι είχε τραύματα από την παιδική της ηλικία. Όταν η Μαρία Μπακοδήμου άρχισε να κάνει ψυχανάλυση προσπαθούσε να κλείσει αυτές τις πληγές, κάνοντας επιθέσεις στη μητέρα της, όπως δηλώνει.

«Κανείς δεν έχει εκπαιδευτεί πώς να μεγαλώσει παιδιά, είναι 100% βέβαιο ότι θα κάνει λάθη, ειδικά αν είσαι πολύ αυστηρός και το παιδί νιώθει ότι το μειώνεις και ότι πρέπει είναι άριστο για να το αγαπάς. Κι εγώ είχα τα δικά μου τραύματα. Όταν ξεκίνησα να κάνω ψυχανάλυση, πέρασα μια περίοδο όπου ήμουν πολύ επιθετική με τη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου είχε “φύγει”. Γυρνούσα φουριόζα και της έλεγα “και τότε που μου έκανε αυτό”, “και τότε που εμένα με άφησε εκεί…”, αστεία πράγματα, που όμως σε ένα παιδί μετράνε», δήλωσε η Μαρία Μπακοδήμου.

«Αυτό την πλήγωσε πολύ, αλλά έχω καταλήξει ότι οι γονείς μας είναι αυτοί που είναι, ζήσαμε αυτά που ζήσαμε και ο δικός μας ρόλος ως ενήλικες είναι να τα αφήσουμε πίσω μας, εκτός αν μιλάμε για κάτι σκληρά τραυματικό, όπου αφήνεις και τους γονείς σου πίσω. Δεν χρειάζεται να συντηρείς μια σχέση με κάποιον που είναι ο κακοποιητής σου.

Μαλακώνεις λοιπόν στη σχέση γιατί και ο γονιός μεγάλωσε με έναν τρόπο που αυτός είχε εισπράξει και εκείνος, δεν είχε δουλέψει με τον εαυτό του. Εσύ που το συνειδητοποιείς σπας αυτή την αλυσίδα, δεν το συνεχίζεις στο παιδί σου. Χρειάζεται να αφιερώνουμε χρόνο σε μας, που τώρα ειδικά με τις οθόνες δεν το κάνει κανείς. Κάθεσαι ποτέ ένα δεκάλεπτο μόνος σου στον καναπέ;», εξομολογήθηκε ακόμα η παρουσιάστρια.