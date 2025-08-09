Μαρία Πρωτόπαππα: «H Επίδαυρος αντιμετωπίζεται ως ιερό άβατο που κινδυνεύει να μολυνθεί από τις γυναίκες»

Το γεγονός πως σπανίως υπογράφουν γυναίκες τη σκηνοθεσία στις παραστάσεις που ανεβαίνουν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, κλήθηκε να σχολιάσει η Μαρία Πρωτόπαππα στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Docville και τη δημοσιογράφο Ειρήνη Δρίβα.

Αν και όπως είπε, υπάρχουν σημαντικές γυναίκες σκηνοθέτριες στην Ελλάδα, κάποιοι αντιμετωπίζουν την Επίδαυρο ως άβατο που μπορεί να μολυνθεί από τις γυναίκες.

Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γυναίκες σκηνοθέτριες στην Επίδαυρο.

Δυστυχώς ισχύει, ενώ υπάρχουν σπουδαίες γυναίκες σκηνοθέτριες στο ελληνικό θέατρο και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε σεζόν στις υπόλοιπες σκηνές. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου αντιμετωπίζεται από κάποιους ως ιερό άβατο και μάλλον κινδυνεύει να μολυνθεί από τις γυναίκες. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, για μένα η θεατρική πράξη είναι παντού ιερή, είτε συμβαίνει στην Επίδαυρο είτε σε μια μικρή σκηνή χωμένη σε ένα στενό.

Ίσως να μη μας εμπιστεύονται, να θεωρούν ότι η Επίδαυρος είναι δύσκολη πίστα για τις γυναίκες. Πολλά είναι αυτά που μπορεί, αλλά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει ο άνθρωπος και πως επιλέγει να σταθεί απέναντι στο άδικο. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω στα χέρια μου ένα πολύτιμο κείμενο και μια ομάδα συνεργατών, από τον παλιό μου φίλο Αργύρη Ξάφη μέχρι και νεότερους συνοδοιπόρους, που με έρωτα σκύψαμε πάνω στο σώμα της Ανδρομάχης που είναι ένας τόπος εγκλήματος.

Εμείς λοιπόν θα δώσουμε -και ως γυναίκες και ως άνδρες- φωνή σ’ αυτήν τη γυναίκα που μέσα στον αφανισμό της υπερασπίζεται τη ζωή.