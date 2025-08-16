Μαρία Σολωμού: «Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά εκτός από μπάφο που δεν μου άρεσε καθόλου»

Τόσο στα αιχμηρά σχόλια που δέχεται ανά διαστήματα στα social media από τους διαδικτυακούς της φίλους όσο και στη σχέση που έχει χτίσει πλέον με τον μοναχογιό της αναφέρθηκε η Μαρία Σολωμού.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού και τα είπε όλα. Ταυτόχρονα, η Μαρία Σολωμού τόλμησε, μεταξύ άλλων, να αποκαλύψει ότι δεν έχει δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά.

«Τον γιο μου θα τον πάρω τηλέφωνο και θα του πω, “θες να ακούσεις κάτι αστείο;” και ξεκινάω, “έπαθα αυτό, κι αυτό, κι αυτό”, και μου λέει την άποψή του. Ήρθε κάποια στιγμή που με τον γιο μου το χάσαμε το μεταξύ μας. Στα 13 με 15 δεν μου μίλαγε και είχα φρικάρει. Δεν έκανα αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν, δεν τον πίεζα. Τρία χρόνια κράτησε αυτό αλλά είχα το μάτι μου ραντάρ. Με τον πατέρα του έχει άλλη σχέση, είναι φίλοι. Με εμένα έμενε μαζί, είμαι η μαμά» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια.

«Ο Μάριος ήξερε λίγα πράγματα, δεν έλεγε πολλά. Όταν τον άφησα στον μπαμπά του, που τον πήρε για τέσσερα χρόνια, άρχισε να μου μιλάει. Τώρα μιλάμε κάθε μέρα. Αν με πάρει τηλέφωνο, ανησυχώ, τον ρωτάω τι έπαθε. Πλέον μένει μόνος του. Το σπίτι του το έχω δει, αλλά τα κάνει όλα μόνος του, δεν με άφησε να πάω να το τακτοποιήσω. Είναι πολύ ανεξάρτητος, είχε να πάρει», πρόσθεσε η Μαρία Σολωμού.

«Ξέρεις πόσος κόσμος μου στέλνει ακόμα και τώρα μηνύματα να σταματήσω τις κόκες; Ο κόσμος πιστεύει ότι όλη αυτή η ενέργεια και η χαρά προκύπτει από τα ναρκωτικά. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικά, εκτός από μπάφο που δοκίμασα στα 18 και δεν μου άρεσε καθόλου” πρόσθεσε, σε άλλο σημείο της νέας της συνέντευξης, η Μαρία Σολωμού.