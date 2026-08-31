Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία έκλεισε τα 80 της χρόνια: Ταξίδι στη Γροιλανδία το δώρο από τις δύο αδερφές της

Η Άννα Μαρία συμπλήρωσε 80 χρόνια ζωής και συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τα εγγόνια της. Στα φετινά της γενέθλια, οι δύο αδερφές της φρόντισαν να εκπληρώσουν ένα παιδικό όνειρο που είχε η τελευταία βασίλισσα στην ιστορία της Ελλάδας. Αυτό δεν ήταν άλλο από το να ταξιδέψει κάποια στιγμή στη Γροιλανδία. Κάτι που έγινε στις αρχές του μήνα.

Ο Ανδρέας Μέγγος, παλιός συνεργάτης του γραφείου της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας, αποκάλυψε λεπτομέρειες για το ταξίδι που έκανε η Άννα Μαρία στη Γροιλανδία, λίγες μέρες πριν από τα φετινά της γενέθλια.

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Ο Ανδρέας Μέγγος έγραψε στην ανάρτησή του: «Μια τόσο ξεχωριστή και συμβολική επέτειος δεν θα μπορούσε να είναι μια συνηθισμένη ημέρα για τις δύο αδελφές της, τη Βασίλισσα Μαργκρέτε και την Πριγκίπισσα Βενέδικτη. Οι δύο αδελφές φρόντισαν να κάνουν πραγματικότητα μία από τις πιο αγαπημένες επιθυμίες της, χαρίζοντας της ένα δώρο που συνδύαζε την οικογενειακή αγάπη με την εκπλήρωση ενός προσωπικού της ονείρου.



Με αφορμή τα γενέθλια της Άννας-Μαρίας, ο Βασιλικός Οίκος της Δανίας έδωσε στη δημοσιότητα μια σπάνια, μέχρι σήμερα ανέκδοτη φωτογραφία της από ένα ταξίδι που είχε για εκείνη ιδιαίτερη σημασία: την πρώτη της επίσκεψη στη Γροιλανδία, έναν προορισμό που επιθυμούσε εδώ και χρόνια να γνωρίσει από κοντά. Για την ιδιαίτερη αυτή επέτειο, ωστόσο, η επιλογή της φωτογραφίας απέκτησε έναν ακόμη πιο προσωπικό συμβολισμό.



Στο στιγμιότυπο, η Βασίλισσα Άννα-Μαρία ποζάρει χαμογελαστή και γαλήνια, φορώντας ένα ζεστό χειμωνιάτικο μπουφάν, ενώ πίσω της απλώνεται το χαρακτηριστικό χιονισμένο τοπίο της Γροιλανδίας. Η φωτογραφία αποτυπώνει όχι μόνο μια ξεχωριστή στιγμή από το ταξίδι της, αλλά και τη χαρά της εκπλήρωσης μιας επιθυμίας που είχε κρατήσει μέσα της για πολλά χρόνια.



Η Γροιλανδία, η οποία αποτελεί αυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας και βρίσκεται στην Αρκτική, αποτέλεσε τον προορισμό ενός ταξιδιού που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και προσφέρθηκε στη Βασίλισσα Άννα-Μαρία ως δώρο για τα 80ά γενέθλιά της από τις δύο αδελφές της, τη Βασίλισσα Μαργκρέτε και την Πριγκίπισσα Βενέδικτη.

Η Βασίλισσα Άννα-Μαρία δεν πραγματοποίησε, μάλιστα, το ταξίδι μόνη της. Στη Γροιλανδία τη συνόδευσε η μικρότερη κόρη της, Πριγκίπισσα Θεοδώρα, μετατρέποντας την ξεχωριστή αυτή εμπειρία σε μια ακόμη πιο πολύτιμη οικογενειακή ανάμνηση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, μητέρα και κόρη ταξίδεψαν από το Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, έως το Ιλούλισσατ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, γνωστή για το εντυπωσιακό αρκτικό τοπίο και τα παγόβουνα του περίφημου φιόρδ της» έγραψε καταληκτικά ο Ανδρέας Μέγγος.