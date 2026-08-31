Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τελευταία εντυπωσιακή βουτιά στα Κουφονήσια μπροστά στον Γιώργο Γεροντιδάκη

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους στα Κουφονήσια, με την ηθοποιό να δημοσιοποιεί βίντεο από την τελευταία βουτιά που έκανε μπροστά στον σύντροφό της.

Η Ντορέττα Παπαδημιτρίου έκανε μια εντυπωσιακή βουτιά στην παραλία «Πισίνα» και στη συνέχεια χαλάρωσε με τον σύντροφό της. Η ίδια και ο Γιώργος Γεροντιδάκης σκέφτονται όπως φαίνεται από τώρα, να επισκεφθούν και του χρόνου τα Κουφονήσια για διακοπές.

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Τα Κουφονήσια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό των καλοκαιρινών διακοπών του ζευγαριού, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο έχει απολαύσει την παραμονή της στο νησί.

«Μπορούμε να ερχόμαστε κάθε χρόνο στα Κουφονήσια και κάθε χρόνο να μένουμε εδώ; Το manifest το σωστό για τέλος Αυγούστου» έγραψε χαρακτηριστικά η Ντορέττα ανεβάζοντας το house tour της βίλας που τους φιλοξένησε. Η τελευταία βουτιά του ζευγαριού ήταν και η πιο εντυπωσιακή αφού έγινε σε ένα μικρό θαύμα της φύσης στο Άνω Κουφονήσι, τη λεγόμενη Πισίνα.

«Και ήταν ένα υπέροχο κλείσιμο. Και του χρόνου να είμαστε καλά» ήταν η ευχή της Ντορέττας Παπαδημητρίου ανεβάζοντας τόσο τη βουτιά της όσο και μια φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να επιπλέουν στην Πισίνα.

Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ανεμελιά των τελευταίων ημερών του Αυγούστου. Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δεν μετάνιωσαν – όπως φαίνεται – ούτε στιγμή την απόφασή τους να κάνουν διακοπές στα Κουφονήσια.