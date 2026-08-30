Lifestyle

Στράτος Τζώρτζογλου για τον γιο του: «Φέτος για πρώτη φορά κάναμε διακοπές μαζί ως δυο ενήλικοι άντρες»

«Άλλες φορές είμαι εγώ πατρικός απέναντι του και άλλες γίνεται εκείνος πατρικός απέναντι μου» αποκαλύπτει ο ηθοποιός
Στράτος Τζώρτζογλου
Στράτος Τζώρτζογλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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«Περάσαμε υπέροχα στη Σαντορίνη και οι δυο μας. Απόλαυσα την κάθε στιγμή με τον γιο μου», αποκάλυψε ο Στράτος Τζώρτζογλου στη νέα του συνέντευξη.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Στράτος Τζώρτζογλου, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τον αγαπημένο του γιο, τον Αλκιβιάδη και για τη σχέση που έχουν κατορθώσει να διατηρούν σήμερα οι δυο τους.

Πάμε στον γιο σου, τον Αλκιβιάδη. Φέτος κάνατε και κάτι που δεν έχετε ξανακάνει μαζί;

Ναι, είμαι και πολύ ευτυχισμένος γι’ αυτό. Φέτος για πρώτη φορά κάναμε κανονικές διακοπές μαζί ως δυο ενήλικοι άντρες. Όχι να πάω εγώ στην Αμερική και να τον δω, κάτι που κάνω συχνά, αλλά να φύγουμε οι δυο μας, να περάσουμε αρκετές ημέρες μαζί, να διασκεδάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε ο ένας τον άλλον.

Περάσαμε υπέροχα στη Σαντορίνη και οι δυο μας. Απόλαυσα την κάθε στιγμή με τον γιο μου.

Τι συμβουλή δίνεις σήμερα στον Αλκιβιάδη; Ή μήπως πλέον συμβουλεύει κι εκείνος εσένα;

Και τα δυο συμβαίνουν. Άλλες φορές είμαι εγώ πατρικός απέναντι του και άλλες γίνεται εκείνος πατρικός απέναντι μου. Στην πραγματικότητα είμαστε δυο ψυχές που, πέρα από το αίμα που μας ενώνει, έχουν χτίσει μια βαθιά συναισθηματική σχέση.

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