Μαρία Τζομπανάκη: Φίλοι μου είπαν στον άντρα μου «πώς την έπεισες να κάνει τον γάμο και να ξεσπιτωθεί;»

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για την απόφαση να ζήσει στην Αμερική μαζί με τον εκλεκτό της καρδιάς της, για λίγα χρόνια.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ το πρωινό της Πέμπτης (26.03.2026). Μεταξύ άλλων η Μαρία Τζομπανάκη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε η ζωή της μακριά από την Ελλάδα.

«Ήταν σαν να ξεκινάω από την αρχή, αυτό είναι και το ρίσκο το μεγάλο και η άγνοια κινδύνου. Αυτό είναι το πιο μεγάλο.

Κάποιοι φίλοι, που συνάντησαν τον σύζυγο μου σε ένα πρωινό, είπαν “αυτός είναι ο άντρας της Μαρίας, πάμε να τον γνωρίζουμε από κοντά και να του πούμε “τι έχεις άνθρωπε μου και κατάφερες αυτόν τον άθλο;”. Πρώτα να την πείσεις δηλαδή να κάνει αυτόν τον γάμο και δεύτερον να ξεσπιτωθεί. Να αφήσει την Κρήτη και τον γιο της, τη δουλειά της και τους φίλους της. Ο Γιάννης είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος και άξιζε αυτό το βήμα. Η Νέα Υόρκη, επίσης, άξιζε αυτό το βήμα. Γιατί εκεί είδα την δύναμη μου, την πραγματική», είπε η Μαρία Τζομπανάκη.

«Πραγματικά, στα δύσκολα καταλαβαίνεις ποιος είσαι. Όσον αφορά την ορμή, την ένταση, την επιθυμία, την επιμονή, την αφοσίωση και το ότι πας μπροστά», συμπλήρωσε, επίσης, η Μαρία Τζομπανάκη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.