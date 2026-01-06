Μαρία Τζομπανάκη: Τον Ορφέα μου τον στενοχώρησα, κρυβόμουν για να μη δει πόσο τραυματικό ήταν για μένα

Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για την απόφαση να ακολουθήσουν δρόμους χωριστούς με τον πρώην σύζυγο και πατέρα του γιου της, Ντίνο Αυγουστίδη, που συνέπεσε με τον θάνατο της μητέρας της.

Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός έδωσε μία νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης (06.01.2025), στην ΕΡΤ1. Επίσης, η Μαρία Τζομπανάκη δήλωσε ότι ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης, είχε στενοχωρηθεί πολύ με το διαζύγιο των γονιών του.

«Την ίδια περίοδο του διαζυγίου μου πέθανε και η μαμά μου. Αυτό ήταν κεραμίδα. Ήταν δηλαδή διπλό το πένθος. Το διαζύγιο το θέλαμε να συμβεί, δεν ήταν ότι ο ένας καπέλωσε τον άλλον. Το θέλαμε, χωρίς να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί διαφωνούσαμε πια ως προς το στιλ της ζωής που θέλαμε να ακολουθήσουμε», παραδέχθηκε, αρχικά, η δημοφιλής ηθοποιός.

«Καταλάβαινα απόλυτα ότι δεν θα μπορούσα να είμαι αλλιώς από αυτό που μεγάλωσα, με την παράδοση και όλα αυτά.

Ήταν όμως σκληρό να χάνεις τη μάνα σου, ξαφνικά, μέσα σε ένα βράδυ και να έχεις την ευθύνη της καθημερινότητας ενός εφήβου. Δύσκολο, αλλά αυτό με έμαθε πάρα πολλά», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Τον Ορφέα μου, όμως, τον στενοχώρησα τότε. Κρυβόμουν για να μη δει πόσο πολύ τραυματικό ήταν για μένα αυτό το διπλό.

Στην πορεία έχουμε μιλήσει γι’ αυτό αλλά κατάλαβα ότι αυτός το είδε αλλιώς και δεν υπάρχει περίπτωση να προσπαθήσω να του αλλάξω αυτό το αλλιώς», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαρία Τζομπανάκη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Επίσης η Κρητικιά ηθοποιός αποκάλυψε ότι υπήρχε μία βεντέτα στην οικογένειά της.

«Υπήρχε στην οικογένειά μου, πριν γεννηθώ, μια κατάσταση που την έσωσε η συνονόματη γιαγιά μου. Ο αδερφός της γιαγιάς μου μπήκε στη μέση ανάμεσα σε δύο φίλους για να μην τσακωθούν και ο άλλος έβγαλε μαχαίρι και την έφαγε ο Μανώλης, ο θείος μου, ο αδερφός της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ανακατεύτηκε με έναν τρόπο και δεν προχώρησε αυτό. Η οικογένειά της δεν απάντησε», είπε η Μαρία Τζομπανάκη.

«Και σε εμάς δόθηκε μια απίστευτη αφορμή το 1989, που το σταμάτησα εγώ, θέλω να πιστεύω», πρόσθεσε.

«Απευθύνω έκκληση στις μητέρες. Μόνο αυτές μπορούν. Ούτε η Εκκλησία ούτε το σχολείο μπορεί. Η μάνα μεγαλώνει ένα παιδί στον κόρφο της, ψιθυρίζει στο αυτί λόγια. Δεν πρέπει να έχουν τα λόγια μίσος και θυμό. Πρέπει να του λέει “προχώρα”. Τίμα τον πατέρα σου με το να γίνεις σπουδαίος άνθρωπος», είπε ακόμα.