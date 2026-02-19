Lifestyle

Μαρία Χάνου: Μεγάλη μου επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ επαγγελματικά με τους γονείς μου

«Είναι πολύ ωραία η ανταπόκριση που παίρνω από τον κόσμο για το ρόλο της Βέλης στη "Μουρμούρα"», παραδέχτηκε η κόρη της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
Η Μαρία Χάνου με τους γονείς της, Ελισάβετ Κωνστανίδου και Ταξιάρχη Χάνο
Η Μαρία Χάνου με τους γονείς της, Ελισάβετ Κωνστανίδου και Ταξιάρχη Χάνο / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Μαρία Χάνου μίλησε για τους γονείς της, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Ταξιάρχη Χάνο, τον χωρισμό τους και το γεγονός ότι δε θέλει να ταυτιστεί επαγγελματικά μαζί τους. Παράλληλα, η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» που την έκανε γνωστή στο κοινό.

Το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) προβλήθηκαν στην εκπομπή «Breakfast@Star» κάποιες δηλώσεις που έδωσε η Μαρία Χάνου στην Κωνσταντίνα Γκρόσι, όπου μίλησε και για τους γονείς της, Ταξιάρχη Χάνο και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

«Αυτή την περίοδο συζητάω κάτι τηλεοπτικό που είναι στα σκαριά. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει», είπε αρχικά η Μαρία Χάνου.

Η Μαρία Χάνου είπε στη συνέχεια: «Είναι πολύ ωραία η ανταπόκριση που παίρνω από τον κόσμο για τον ρόλο της Βέλης στη “Μουρμούρα” και δεν το πιστεύω ορισμένες φορές, γιατί έχουν περάσει και χρόνια.

Μεγάλη μου επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ επαγγελματικά με τους γονείς μου, τα πρώτα χρόνια ήθελα να φανώ αντάξιά τους. Ο χωρισμός των γονιών σου είναι μια τραυματική εμπειρία, όσο γλυκά κι αν γίνει».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
98
81
78
73
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άννα Μπιθικώτση: Με το μαντήλι που σκούπισα το δάκρυ του πατέρα μου πριν «φύγει», άγγιξα και τα δάκρυα της μητέρας μου πριν πεθάνει
«Μέχρι την τελευταία του πνοή ο πατέρας αγαπούσε τη μητέρα μου και μέχρι την τελευταία της πνοή η μητέρα μιλούσε για τον Γρηγόρη», εξομολογήθηκε ακόμα
Άννα Μπιθικώτση
Newsit logo
Newsit logo