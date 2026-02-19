Μαρία Χάνου: Μεγάλη μου επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ επαγγελματικά με τους γονείς μου

Η Μαρία Χάνου μίλησε για τους γονείς της, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Ταξιάρχη Χάνο, τον χωρισμό τους και το γεγονός ότι δε θέλει να ταυτιστεί επαγγελματικά μαζί τους. Παράλληλα, η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε στη σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» που την έκανε γνωστή στο κοινό.

Το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) προβλήθηκαν στην εκπομπή «Breakfast@Star» κάποιες δηλώσεις που έδωσε η Μαρία Χάνου στην Κωνσταντίνα Γκρόσι, όπου μίλησε και για τους γονείς της, Ταξιάρχη Χάνο και Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

«Αυτή την περίοδο συζητάω κάτι τηλεοπτικό που είναι στα σκαριά. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει», είπε αρχικά η Μαρία Χάνου.

Η Μαρία Χάνου είπε στη συνέχεια: «Είναι πολύ ωραία η ανταπόκριση που παίρνω από τον κόσμο για τον ρόλο της Βέλης στη “Μουρμούρα” και δεν το πιστεύω ορισμένες φορές, γιατί έχουν περάσει και χρόνια.

Μεγάλη μου επιθυμία ήταν να μην ταυτιστώ επαγγελματικά με τους γονείς μου, τα πρώτα χρόνια ήθελα να φανώ αντάξιά τους. Ο χωρισμός των γονιών σου είναι μια τραυματική εμπειρία, όσο γλυκά κι αν γίνει».