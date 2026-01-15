Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Βίντεο με τη στιγμή που ο Σάκης Κατσούλης μαθαίνει πως η σύντροφός του είναι έγκυος

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη ετοιμάζονται να γίνουν γονείς μέσα στο 2026. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας και αποφάσισε να μοιραστεί το ευτυχές γεγονός στα social media, λίγες ώρες πριν τη φετινή Πρωτοχρονιά.

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, μέσα από ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πώς ανακοίνωσε στον σύντροφό της ότι είναι έγκυος. Ο Σάκης Κατσούλης έμαθε την ευχάριστη είδηση, λίγες ώρες μετά την σύντροφό του.

Όπως περιέγραψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το έμαθε το πρωί, πέρασε ώρες προσπαθώντας να σκεφτεί τον «σωστό» τρόπο, όμως τελικά άφησε τη στιγμή να την οδηγήσει: «Το έμαθα το πρωί και όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω, αλλά τίποτα δεν μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει.

Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “Θα γίνεις μπαμπάς”, κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές».

Παράλληλα, μίλησε ανοιχτά και για την αλλαγή στο σώμα της, αποκαλύπτοντας τα κιλά που έχει πάρει στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, τονίζοντας ότι δεν στερείται τίποτα, αλλά έχει βάλει έναν προσωπικό στόχο: «Ααα πικρή ιστορία!

Έχω πάρει περίπου 6 κιλά μέχρι στιγμής! Δεν στερούμαι όμως τίποτα! Ιδανικά θέλω να πάρω μέχρι 12 κιλά, αλλά δεν το βλέπω! Βέβαια όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος ήμουν πάρα πολύ αδύνατη, έπρεπε έτσι κι αλλιώς να πάρω κιλά, απλά τώρα που τα παίρνω μου κακοφαίνεται κάπως! Δεν μου κάνει πλέον τίποτα!».

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν ευρέως γνωστοί μέσω της συμμετοχής του «Survivor» του 2021. Παρόλο που οι δυο τους μπήκαν ξεχωριστά στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, ο έρωτας που υπήρχε ανάμεσα τους, αφού ήταν πρώην ζευγάρι ξαναφούντωσε και από τότε είναι και πάλι μαζί. Μάλιστα, το love story τους είχε happy end, καθώς τον Ιούλιο ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

«Στην αρχή δεν τον ήθελα καθόλου, ερχόταν και έπαιρνε καφέ από το μαγαζί, ο Σάκης έμπαινε από την μια πόρτα, εγώ έβγαινα από την άλλη, δεν ήθελα να τον βλέπω. Η προσπάθεια και η επιμονή που έκανε, στο τέλος της ημέρες με γοήτευε. Μετά από έξι μήνες ενέδωσα. Αν μου κάνει πρόταση γάμου θα το δείτε, θέλω να προσπαθήσει όμως και όχι να τον προϊδεάσω», είχε εξομολογηθεί για τη γνωριμία τους στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Μαριαλένα Ρουμελιώτου.