Μαριγκόνα: Θα κάνω vidcast, ο σύντροφός μου ασχολούταν με τα αυτοκίνητα, τώρα βοηθάει εμένα

Η πιο viral οπαδός του Ολυμπιακού, η Μαριγκόνα, έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αποκάλυψε τα επαγγελματική της σχέδια αλλά και όσα τη δένουν με τον σύντροφό της, Νίκο.

Η Μαριγκόνα ήταν καλεσμένη την Τρίτη (24.03.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και τα είπε όλα στον Γιώργο Λιάγκα. Μάλιστα, τόνισε ότι ο σύντροφός της την ώθησε να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα που της δώθηκε, ενώ αυτό το διάστημα ετοιμάζει το δικό της vidcast.

«Θα κάνω δικό μου vidcast, επιτέλους. Καλά και εγώ μπήκα αμέσως σε αυτό το χώρο και φοβήθηκα λίγο στην αρχή, εντάξει, κάτι εντελώς καινούργιο. Ε, ναι. Έρχεται σε λίγο. Θα ξεκινήσει αρχές Απριλίου. Έχω βρει όνομα, λες να το κάνω spoiler; Δεν θα το κάνω ακόμα. Έχουμε γυρίσει πολλά επεισόδια τώρα. Δεν ξέρω ακόμα ποιος καλεσμένος θα βγει πρώτος», αποκάλυψε αρχικά.

Όσο για τους καλεσμένους της, είπε: «Λοιπόν, θα σου πω ένα όνομα. Είναι ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Ήμουνα πάρα πολύ happy που ήρθε. Τρομερός άνθρωπος και τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Αθλητές ακόμα δεν έχω. Μπορεί να έχω και αθλητές. Θα έχω τραγουδιστές, ηθοποιούς. Σε αυτό το χώρο».

Μάλιστα, σημείωσε προσθέτοντας ότι έχει βρει και χορηγό για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Τα παιδικά χρόνια στο Κόσοβο

«Γεννήθηκα στο Κόσοβο και μεγάλωσα εκεί μέχρι τα πέντε μου. Μετά πήγα Γερμανία. Ο πατέρας μου πήγε πρώτος, γιατί γεννήθηκα στον πόλεμο. Ο πατέρας μου πήγε Γερμανία, έφτιαξε εκεί λίγο τη ζωή του και τα λοιπά και μετά πήρε και τη μαμά μου και εμένα. Οι γονείς μου είναι ακόμα χαρούμενοι μαζί.

Στην Ελλάδα βρέθηκα, γιατί ήρθα με το αγόρι μου, τον Νίκο, που είναι Έλληνας, για διακοπές. Γνωριστήκαμε στη Γερμανία, ήρθαμε για διακοπές κι αποφασίσαμε να μείνουμε. Τρελοί. Ήμασταν στην Ελλάδα μόνιμα πριν συμβεί αυτό με τον Ολυμπιακό. Είμαστε τώρα οχτώ χρόνια ήδη στην Ελλάδα. Ζούσαμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, μετά ήρθαμε Αθήνα», δήλωσε για την προσωπική της ζωή και τον ερχομό της στην Ελλάδα.

Ο φημολογούμενος χωρισμός και ο Ολυμπιακός

Σχετικά με τον φημολογούμενο χωρισμό της από τον Νίκο πριν από λίγο καιρό η Μαριγκόνα δήλωσε: «Δεν ισχύει. Κάθε ζευγάρι έχει λίγο τα ups and downs του και τα λοιπά. Ε, τώρα που είμαστε λίγο πιο γνωστοί, ok, πρέπει να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτά, αλλά είναι όλα καλά».

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι ο Νίκος την ώθησε να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα που έλαβε όταν έγινε viral στο γήπεδο του Ολυμπιακού.

«Δεν με ζηλεύει ο Νίκος. Και να σου πω και κάτι. Όταν έγινε όλο αυτό ήτανε ο πρώτος που μου λέει “άνοιξε το Instagram, είναι τρομερή ευκαιρία” και εγώ ήμουνα λίγο αγχωμένη… Εκείνος (σ.σ. με ώθησε στη δημοσιότητα). Μου λέει ότι το έχεις, έχεις το χάρισμα αυτό, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Λέω “εντάξει, ας το δοκιμάσω”. Ο Νίκος ασχολούταν τότε με αυτοκίνητα και τα λοιπά στην αρχή που ήρθαμε Ελλάδα. Έφερνε δηλαδή αυτοκίνητα από Γερμανία. Τώρα (σ.σ. δε δουλεύει) με βοηθάει εμένα», είπε για τον σύντροφό της.

«Δεν έχουμε παντρευτεί και δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε. Δεν μου έχει πρόταση. Κοίτα, μετά από 9 χρόνια, γιατί θα κλείσουμε 9χρόνια, δεν νομίζω να έχει τον φόβο ότι θα με κλέψουν. Πραγματικά έχουμε ζήσει τα πάντα μαζί, οπότε το δέσιμό μου γενικά, δεν το έχουμε τόσο πολύ, ούτε εγώ, ούτε αυτός. Είμαστε πολύ cool», αποκάλυψε στη συνέχεια η Μαριγκόνα.

Όσο για τις αντιδράσεις του κόσμου, σημείωσε: «Η αλήθεια είναι ότι στον δρόμο ο κόσμος που έρχεται να μου μιλήσει και τέτοια είναι πάρα πολύ ευγενικός και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη και είναι πολύ ωραίο. Ναι, μου έχει τύχει να έρχονται σε μένα και να λένε “εντάξει, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά λόγω εσένα έχω γίνει Ολυμπιακός”».

Για το πόσο συχνά πηγαίνει στο γήπεδο, υπογράμμισε: «Κοίτα, παλιά δεν χάναμε αγώνα του Ολυμπιακού καθόλου. Πλέον επειδή έχουμε δουλείες και τα λοιπά, δεν πάμε τόσο συχνά, αλλά προσπαθούμε να πάμε. Κάποιες φορές μ’ αρέσει πιο πολύ επειδή το μπάσκετ είναι λίγο πιο excited και τέτοια να πάω μπάσκετ, αλλά… πιο πολύ νομίζω ποδόσφαιρο μ’ αρέσει».

«Ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Σάσα Βεζένκοφ στο μπάσκετ και ο Αγιούμπ Ελ Κάμπι στο ποδόσφαιρο», δήλωσε ακόμα.

Τέλος η Μαριγκόνα αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα ότι δεν μαγειρεύει και παραγγέλνει φαγητό απ’ έξω.