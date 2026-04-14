Μαριλού Κατσαφάδου: Ο πατέρας μου είναι για μένα βράχος, πάντα με σωστές συμβουλές

Η Μαριλού Κατσαφάδου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στη σχέση της με τον επίσης ηθοποιό πατέρα της, Θοδωρή Κατσαφάδο.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα μίλησε στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου και υπογράμμισε ότι ο Θοδωρής Κατσαφάδος είναι το μεγάλο της στήριγμα. Η Μαριλού Κατσαφάδου εξομολογήθηκε ακόμα ότι όταν έπαιζε στις «Σέρρες» έχασε τη μητέρα της.

«Από τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τον χώρο, μου μίλησε ανοιχτά για όλα και για τα καλά και για τα δύσκολα. Ο πατέρας μου είναι ένας βράχος, πάντα με σωστές συμβουλές, ενώ και η μητέρα μου μέχρι τη στιγμή που “έφυγε” υπήρξε για μένα στήριγμα και οδηγός. Ήταν δυο άνθρωποι στους οποίους μπορούσα να εμπιστευτώ τα πάντα. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια γονιών – παιδιού και έγινε βαθιά ανθρώπινη, ουσιαστική», είπε η γνωστή ηθοποιός για τη σχέση της με τους γονείς της.

Επίσης η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον θάνατο της μητέρας της, Χριστίνας Βαρζοπούλου, αναφέροντας ότι εκείνο το διάστημα έπαιζε στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

«Έπαιζα στις “Σέρρες” όταν έχασα τη μαμά μου. Είχε χαρεί πολύ με την εξέλιξη μου αυτή, ήταν περήφανη που θα ήμουν σε αυτή τη σειρά. Όταν έκανα τα γυρίσματα και έλειπα έναν μήνα στις Σέρρες, γυρνούσα στο ξενοδοχείο το βράδυ και η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάρω τη μαμά μου και να της πω πως ήταν η μέρα μου. Δυστυχώς, δεν την είχα. Ήταν δύσκολο», είπε ακόμα η Μαριλού Κατσαφάδου.