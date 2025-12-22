Μαριλού Κατσαφάδου: Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα ήταν τα πρώτα που δεν είχα τη μαμά μου

Η Μαριλού Κατσαφάδου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στα δυσκολότερα Χριστούγεννα της ζωής της όσο και στη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη στη σειρά «Σέρρες» που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Κωνσταντίνο Ντάφλο μίλησε η Μαριλού Κατσαφάδου και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (22.12.2025) από την εκπομπή του STAR.

«Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα ήταν τα πρώτα που δεν είχα τη μαμά μου. Το κουβαλάω ακόμα αυτό. Το παιδί είναι μεγάλη υπόθεση, παίρνεις ζωή και βρίσκεις ενέργεια», είπε αρχικά η Μαριλού Κατσαφάδου.

Η Μαριλού Κατσαφάδου είπε στη συνέχεια: «Στην αρχή δεν ήξερα πώς μπορούμε να ξανακάνουμε τις “Σέρρες”, αλλά είμαι περήφανη που το κάναμε. Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι μοναδικός, μου έχει φέρει πολλά καλά στη ζωή μου. Ο Γιώργος έχει κάνει καλό και στην τηλεόραση και στην κοινωνία».