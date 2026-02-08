Μαρίνα Ασλάνογλου: Είναι μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου ο χωρισμός, δεν ήμουν προετοιμασμένη

Η Μαρίνα Ασλάνογλου έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, Δημοσθένη Πέππα. Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε ότι είναι μοναχικό άνθρωπος και δεν την ενδιαφέρει να έχει δίπλα της έναν σύντροφο.

Η πρωταγωνίστρια του «Porto Leone» το μεσημέρι της Κυριακής (08.02.2026) ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε τόσο στη σειρά του ALPHA όσο και στο τέλος του γάμου της. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Μαρίνα Ασλάνογλου είπε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για τον χωρισμό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο γάμος μου, μού χάρισε το πολυτιμότερο δώρο της ζωής μου, έναν υπέροχο γιο. Δε νομίζω ότι μου στέρησε κάτι. Ό,τι και να είναι, ένας χωρισμός δημιουργεί ανισορροπία. Εγώ πάλευα και αυτό που κάνουμε και οι δυο μαζί, είναι να είναι καλά ο Κωνσταντίνος, ο ψυχισμός του. Είναι μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου ο χωρισμός. Δεν είναι κάτι για το οποίο ήμουν προετοιμασμένη», δήλωσε αρχικά η Μαρίνα Ασλάνογλου.

«Όταν έχεις ένα παιδί με έναν άνθρωπο, δε χωρίζεις ποτέ. Αλλάζει η συνθήκη της οικογένειας, γιατί θα είμαι πάντα η μαμά του Κωνσταντίνου και θα είναι πάντα ο μπαμπάς του. Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω και στο παιδί, είναι ότι απλά μένουμε σε διαφορετικά σπίτια, αλλά η οικογένεια είναι πάντα δεμένη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας: «Δε γίνεται αλλιώς. Όταν εγώ έχω κάνει τόσες προσπάθειες για να φέρω ένα παιδί και το έχω κάνει με αυτόν τον άνθρωπο, θα είναι πάντα ο πατέρας του παιδιού μου. Υπάρχει σεβασμός, κατανόηση και προσπαθούμε να κρατάμε τις ισορροπίες και μια αρμονική σχέση για το παιδί».

Παράλληλα η Μαρίνα Ασλάνογλου δήλωσε ότι δε στενοχωριέται που άλλαξε η ζωή της, τονίζοντας ότι κάθε τέλος είναι μία νέα αρχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δε μπορώ να πω ότι δε στεναχωριέμαι ότι αλλάζει η ζωή μου. Στεναχωριέσαι όταν τελειώνουν οι διακοπές, δε θα στεναχωρηθείς όταν τελειώνει ένας γάμος; Κάθε τέλος έχει και μια καινούργια αρχή, που ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Κοιτάς μπροστά, βλέπεις το φως. Για να δεις το φως περνάς από τα σκοτάδια σου. Οπότε τώρα βλέπω το φως», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

«Δεν αποζητάω τη συντροφικότητα. Είμαι πολύ μοναχική και μου αρέσει αυτό. Έχω στρατό από φίλους και φίλες, έχω την οικογένειά μου. Είμαι πολύ τυχερή. Κάνω πράγματα που θέλω εγώ. Έχω διαμορφώσει τον χώρο και τον χρόνο μου και είμαι πολύ χαρούμενη. Δε με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το κομμάτι του συντρόφου. Ποτέ δεν αποκλείεις κάτι, απλά νομίζω ότι τώρα απολαμβάνω την ηρεμία μου», ανέφερε στη συνέχεια η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Όσο για το «Porto Leone» η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε: «Όταν με πήραν τηλέφωνο για τη σειρά ούρλιαξα από χαρά».