Μάριος Καπότσης για Λευτέρη Πανταζή: Λίγο μπλέχτηκε το πράγμα και δεν ήταν ωραίο για κανέναν

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Μάριος Καπότσης και μίλησε τόσο για τον πρώην πεθερό του, Λευτέρη Πανταζή, όσο και για την πρώην σύζυγό του, Κόνι Μεταξά.

Ο γνωστός πολίστας μίλησε στην εκπομπή που διατηρεί στο κανάλι της στο Youtube η Νάνσυ Παραδεισανού και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη σχέση που τον έδενε – και τον δένει ακόμα – με τον Λευτέρη Πανταζή. Όπως τόνισε ο Μάριος Καπότσης μετά τον χωρισμό του από την Κόνι Μεταξά δεν μπορούσε να πατήσει ένα κουμπί και διακόψει κάθε σχέση με τον τραγουδιστής. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είχε ποτέ δοσοληψίες μαζί του.

«Με τον Λευτέρη Πανταζή υπήρχε και υπάρχει μία σχέση αγάπης, που δεν είχε δοσοληψίες. Φυσιολογικά πράγματα. Όταν κι εσύ θα παντρευτείς και θα γνωρίσεις τον πεθερό σου και θα τον βοηθήσεις και θα σε βοηθήσει, έτσι; Είναι οικογένεια. Η οικογένεια… Οπότε, μία βοήθεια μπορεί να είναι και μία κουβέντα, έτσι;», ξεκαθάρισε ο Μάριος Καπότσης.

«Μην πάμε το μυαλό μας στο οικονομικό και τέτοια. Ούτως ή άλλως, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα επέτρεπα ποτέ… Και οικογένεια έχω, και τα πάντα έχω. Δηλαδή, δεν έχω κάποια ανάγκη. Και τη δουλειά μου την έχω. Λίγο μπλέχτηκε εκεί πέρα το πράγμα και δεν ήταν ωραίο για κανέναν», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είχε επαφές με τον Λευτέρη Πανταζή και μετά το διαζύγιό του από την Κόνι Μεταξά.

«Κάναμε παρέα και μετά το διαζύγιο. Ξέρεις τι γίνεται; Όταν υπάρχει μία σχέση πραγματική, δεν πατάς τον διακόπτη μετά με όλους. Θα γίνει σταδιακά, αλλά δεν θα υπάρχει το καθημερινό που υπήρχε. Ξέρεις… Αλλά αυτό είναι το νορμάλ. Δηλαδή το παράλογο και το άσχημο θα ήταν – επειδή εγώ με την Κωνσταντίνα δεν προχώρησα – να κάνουμε στρατόπεδα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί, να σου πω και κάτι; Δεν έγινε και κάτι κακό. Ούτε ο ένας πρόσβαλε τον άλλον… Οπότε είναι αυτό που λες, πατάς ένα διακόπτη και κόβεις ή κάνεις στρατόπεδα; Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις φήμες χωρισμού πριν γίνει γνωστό το διαζύγιό του από την Κόνι Μεταξά, σημειώνοντας: «Όταν υπήρχαν οι φήμες χωρισμού, κάθε μέρα με έπαιρναν τηλέφωνο δημοσιογράφοι. Κάποιες φορές το σήκωνα, κάποιες φορές δεν το σήκωνα, γιατί τα περισσότερα κινητά δεν τα γνώριζα. Πάντα μιλάω και φέρομαι ευγενικά και με σεβασμό, όμως δεν ήθελα να το κάνω και δεν το έκανα αν και με έπαιρναν κάθε μέρα».

«Δεν ξέρω αν θα ξαναπαντρευόμουν, δεν το ‘χω στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Όταν έρθει η στιγμή, αν έρθει, θα δούμε. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, έχουν γραφτεί και πράγματα που δεν ισχύουν αλλά δεν μπαίνω καθόλου σ’ αυτό το τρυπάκι», παραδέχτηκε παράλληλα ο Μάριος Καπότσης.

Σημειώνεται ότι η Κόνι Μεταξά είχε μιλήσει για τη σχέση που διατηρούσε μετά τον χωρισμό της ο πατέρας της και ο πρώην άντρα της, τονίζοντας ότι την ενοχλούσε.

«Θέλεις να μιλήσουμε ειλικρινά; Εμένα αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί, γιατί δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος να φύγει όλο αυτό το σύννεφο από πάνω μας. Ναι, έχουμε καλές σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πιο σεβαστό προς όλους να πάρει ο καθένας λίγο την απόστασή του και μετά ας κάνουν όλοι ό,τι θέλουν. Με ενοχλεί. Πρώτη φορά το λέω.

Δε θέλω σε καμία περίπτωση να μη μιλάει ο ένας στον άλλον (σ.σ. ο Μάριος Καπότσης με τον Λευτέρη Πανταζή). Αλλά με ενοχλεί, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος, δεν είμαστε στη Σουηδία. Στη Σουηδία δεν είναι που τα κάνουν αυτά; Δεν είμαστε», είχε πει η Κόνι Μεταξά για τη στενή σχέση του πατέρα της με τον Μάριο Καπότση.