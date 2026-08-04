Μάρκος Σεφερλής: Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική, μου το έχουν προτείνει αλλά δεν είναι αυτός ο προορισμός μου

Ο Μάρκος Σεφερλής έδωσε πρόσφατα μία νέα συνέντευξη και ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με την πολιτική, παρόλο που έχει δεχτεί κάποιες προτάσεις.

Ο γνωστός κωμικός του οποίου τις παραστάσεις απολαμβάνουμε μέσω του MEGA μίλησε στο «Secret των «Παραπολιτικών» και στη Σάσα Σταμάτη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να τον δούμε να καταβαίνει στον πολιτικό στίβο. Μάλιστα, ο Μάρκος Σεφερλής επισήμανε ότι ο προορισμός του είναι να κάνει τον κόσμο να γελάει.

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«Δεν θα κατέβαινα ποτέ στην πολιτική. Μου έχουν πει αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο προορισμός μου. Ο προορισμός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει και νομίζω ότι εμείς, οι άνθρωποι που έχουμε χάρισμα να κάνουμε τον κόσμο να γελάει, πρέπει να μένουμε σε αυτό», ξεκαθάρισε ο γνωστός κωμικός.

«Η πολιτική είναι ένα τελείως άλλο πεδίο, που δεν το κατέχω. Εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, εκεί αναγκάζεσαι να λες ψέματα. Δεν λέω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική είναι μη τίμιοι άνθρωποι. Απλώς, όταν μπλέκεις σε αυτό το σύστημα, αναγκάζεσαι να κάνεις υποχωρήσεις, δέχεσαι πιέσεις από πολλές πλευρές και διαστρεβλώνεται λίγο ο χαρακτήρας σου», πρόσθεσε ο Μάρκος Σεφερλής, εξηγώντας τους λόγους που δεν τον ενδιαφέρει ο πολιτικός στίβος.

«Εγώ στα 58 μου χρόνια είμαι αυτός που είμαι, ατόφιος, γι’ αυτό με αγαπά ο κόσμος. Είμαι αληθινός, ειλικρινής απέναντί του και δεν θέλω αυτή η σχέση να χαλάσει ποτέ, για κανέναν λόγο», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Μάρκος Σεφερλής.