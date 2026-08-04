H Μιμή Ντενίση με την κόρη της, Μαριτίνα, στην παραλία – Το στιγμιότυπο από τις διακοπές τους στον Θεολόγο

Η Μιμή Ντενίση λατρεύει να περνάει τα καλοκαίρι της στο Θεολόγο, όπου διατηρεί το εξοχικό της σπίτι και να χαλαρώνει. Όπως έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν η σπουδαία καλλιτέχνιδα λατρεύει να περνάει χρόνο στον κήπο της, τον οποίο επιμελείται με αγάπη και μεράκι. Μάλιστα, στο πλάι της έχει συνήθως και τη μονάκριβη κόρη της, Μαριτίνα.

Μαμά και κόρη αυτό το διάστημα βρίσκονται εκεί και απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Μάλιστα, η Δευτέρα (03.08.2026) η Μαριτίνα Ντενίση μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού που διατηρεί στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τη Μιμή Ντενίση, από την εξόρμησή τους στην παραλία, όπου απολάμβαναν την ηλιοθεραπεία τους.

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Η Μιμή Ντενίση επέλεξε να φορέσει ένα ολόσωμο μαγιό σε καφέ, λευκές και μαύρες αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με τα σανδάλια της και ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο. Η Μαριτίνα από την άλλη φόρεσε με μαύρο στράπλες ολόσωμο μαγιό και ασορτί γυαλιά ηλίου.

Όπως σας είχαμε αποκαλύψει πρόσφατα, η Mιμή Ντενίση το τελευταίο διάσημα κάνει διακοπές με την κόρη της στον Θεολόγο, όπου βρίσκεται το «ησυχαστήριό» της, το οποίο είχε δείξει στους θαυμαστές της μέσω του Instagram.

«Θα έλεγα ότι η κόρη μου είναι ο πιο μεγάλος μου σταθμός. Σταθμοί στη ζωή μου υπήρξαν και οι πολύ μεγάλες μου σχέσεις, με τον Γιάννη Φέρτη και τον Αντώνη Τρίτση, και, δυστυχώς, ο θάνατος των γονιών μου. Όταν χάσεις τους γονείς σου, αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες. Όσο τους έχεις, είσαι ακόμα το παιδί κάποιου. Μετά είσαι εσύ, σκέτα», είχε εξομολογηθεί πριν από λίγο καιρό η Μιμή Ντενίση σε συνέντευξή της.