Η Ρίτα Γουίλσον ευχήθηκε για τα γενέθλια του γιου της, Τσετ Χανκς: «Σε αγαπάμε τόσο πολύ και κάθε μέρα»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και ταιριαστά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Την Τρίτη (04.08.2026) η ηθοποιός και παραγωγός, ελληνικής καταγωγής, ευχήθηκε δημοσίως για τα γενέθλια του γιου της, Τσετ Χανκς.

Η Ρίτα Γουίλσον έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια του Τσετ Χανκς, τονίζοντας ότι εκείνη και ο Τομ Χανκς τον αγαπούν πολύ. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ακόμα έναν γιο, τον Τρούμαν Τεότορ Χανκς, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει ακόμα δύο παιδιά από τον πρώτο του γάμο με τη Σαμάνθα Λιούις.

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«Χρόνια πολλά, Τσετ! Είσαι ένας άνθρωπος της πίστης, ήσουν τόσο ζωηρός στην κοιλιά μου όσο ήσουν πάντα… Καμία ανάπαυλα! Τι συμβαίνει; Η ενέργειά σου μας έχει φέρει τόσα πολλά γέλια.

Αγαπάς την κόρη σου, την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Έχεις καταφέρει υπέροχα πράγματα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη και είσαι ευγνώμων για τις ευλογίες αυτής της ζωής. Σε αγαπάμε τόσο πολύ και κάθε μέρα», έγραψε η Ρίτα Γουίλσον στην ανάρτησή της για τα γενέθλια του γιου της, Τσετ Χανκς.

Σημειώνεται ότι ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον κάθε καλοκαίρι περνάει αρκετό χρόνο στην Ελλάδα, καθώς έχει το δικό του σπίτι στην Αντίπαρο και λατρεύει το καλοκαίρι.

«Η μητέρα μου ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Ελλάδα σαν να είμαι στο σπίτι μου. Δε μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την πίστη μου και την θρησκεία μου αλλά, αγαπώ την Ελληνική Ορθοδοξία επειδή η καρδιά της βρίσκεται στο σωστό μέρος», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Ρίτα Γουίλσον.